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Председатель правления ЗАО "БТА Банк" Андрей Доронкевич принял участие в церемонии открытия XIV-го международного турнира по бильярдному спорту "Щит и Меч"

12.10.2018 18:08 — Разное | Интерфакс  
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Международный турнир "Щит и Меч" проводится среди сотрудников и ветеранов государственных органов системы обеспечения национальной безопасности стран-участников Содружества независимых государств.  

Председатель правления ЗАО "БТА Банк" Андрей Доронкевич принял участие в церемонии открытия XIV-го международного турнира по бильярдному спорту "Щит и Меч"

В турнире принимают участие команды специальных служб, силовых министерств Республики Беларусь, ветеранов силовых структур стран СНГ и представителей взаимодействующих силовых ведомств.  

Мероприятия такого характера позволяют встретиться представителям самых разных подразделений, как ветеранам, так и действующим сотрудникам силовых служб стран СНГ. Такие турниры способствуют объединению всех возрастов и поколений.  

Главной целью Международного турнира "Щит и Меч" является воспитание участников турнира в духе интернационального патриотизма, взаимовыручки и поддержки своих коллег, а так же популяризация спорта, здорового образа жизни, духа спортивной борьбы и товарищества среди сотрудников и ветеранов силовых структур стран СНГ.  

Председатель правления ЗАО "БТА Банк" Андрей Доронкевич принял участие в церемонии открытия XIV-го международного турнира по бильярдному спорту "Щит и Меч"

Бильярд это интеллектуальная игра, требующая точности и логического мышления, а также способности просчитывать свои действия на несколько ходов вперед. Эти качества присущи большинству защитников отечества. Вероятно, именно поэтому бильярд часто называют "офицерской" игрой, и он так популярен у сотрудников силовых структур. Многолетняя практика проведения данного турнира свидетельствует о повышении спортивного мастерства их участников и авторитета бильярдного спорта в странах участниках. 

Церемония открытия XIV-го Международного турнира по бильярдному спорту "Щит и Меч", с участием председателя правления ЗАО "БТА Банк" Андрея Доронкевича состоялась 13 октября в бильярдном клубе "Европа".  

Союзники по жизни, здесь за зелеными столами, они соперники. Уже 14-ый раз ежегодный турнир "Щит и Меч" собрал команды участников из Беларуси, Казахстана, России, Киргизии, Азербайджана, Украины и Узбекистана. Если представить себе, что стол - это щит, а кий - это меч, становится понятное название турнира.  

Председатель правления ЗАО "БТА Банк" Андрей Доронкевич принял участие в церемонии открытия XIV-го международного турнира по бильярдному спорту "Щит и Меч"

С каждым годом растет не только уровень организации, но и количество участников. В этом году в турнире принимает участие 45 команд по 2 человека. Отдельно хотелось бы отметить большой состав, боевой настрой и командную сплоченность представителей из Республики Казахстан.  

После церемонии открытия и приветственных слов представителей силовых структур, участники сменили свои рабочие кители на специальные игровые жилеты и начали подготовку к турниру. В ходе упорной двухдневной борьбы определится команда победителей, которая увезет с собой специально изготовленный в честь данных соревнований кубок.  

Руководство ЗАО "БТА Банк" в лице председателя правления Андрея Доронкевича отдает дань уважения всем участникам турнира, преданным своей профессии, посвященной службе в силовых структурах, а так же выражает особую благодарность бессменному организатору международного турнира "Щит и Меч" Александру Шершаню за предоставленную возможность нашему банку быть партнером этого турнира.  

Председатель правления ЗАО "БТА Банк" Андрей Доронкевич принял участие в церемонии открытия XIV-го международного турнира по бильярдному спорту "Щит и Меч"

ЗАО "БТА Банк", будучи белорусским банком с казахстанским капиталом, активно поддерживает инициативу участия в мероприятиях, способствующих укреплению дружбы и добрососедства между другими странами, всячески содействует развитию сплоченности и единения ветеранов и сотрудников силовых ведомств на основе общей исторической памяти героико-патриотического прошлого народов стран СНГ.  

 
 
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