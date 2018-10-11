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Трамп полагает, что его дочь Иванка подойдет для работы на посту постпреда США при ООН

12.10.2018 17:49 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп считает, что его дочь Иванка подошла бы на пост постпреда страны при ООН, однако опасается обвинений в использовании родственных связей.

"Так здорово, все хотят видеть Иванку Трамп постоянным представителем США при ООН. Она была бы невероятной, но уже сейчас я слышу обвинения в непотизме! У нас есть много людей, которые хотят работу", - написал Д.Трамп в своем Twitter в пятницу.

Ранее на этой неделе стало известно, что Никки Хейли в конце 2018 года покинет пост постпреда США при ООН. Она считается одной из восходящих звезд Республиканской партии и верной сторонницей Д.Трампа.

Позднее Д.Трамп заявил, что рассматривает кандидатуры пятерых претендентов на пост постпреда США при ООН и пообещал объявить имя будущего постпреда в течение двух-трех недель.

Ранее газета The Washington Post писала, что в Белом доме началась борьба за вакантную должность постпреда при ООН. Так, сообщала газета, коалиция во главе с дочерью Д.Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера поддерживает Дина Пауэлл, а советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступает за более консервативного кандидата, например, Р.Гренелла.

Позднее издание "Политико" со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, утверждало, что помощники Д.Трампа призывают его назначить женщину на должность постоянного представителя США при ООН после ухода с нее Н. Хейли.

 
 
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Президент США Дональд Трамп считает, что его дочь Иванка подошла бы на пост постпреда страны при ООН, однако опасается обвинений в использовании родственных...
 
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