Трамп полагает, что его дочь Иванка подойдет для работы на посту постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп считает, что его дочь Иванка подошла бы на пост постпреда страны при ООН, однако опасается обвинений в использовании родственных связей.

"Так здорово, все хотят видеть Иванку Трамп постоянным представителем США при ООН. Она была бы невероятной, но уже сейчас я слышу обвинения в непотизме! У нас есть много людей, которые хотят работу", - написал Д.Трамп в своем Twitter в пятницу.

Ранее на этой неделе стало известно, что Никки Хейли в конце 2018 года покинет пост постпреда США при ООН. Она считается одной из восходящих звезд Республиканской партии и верной сторонницей Д.Трампа.

Позднее Д.Трамп заявил, что рассматривает кандидатуры пятерых претендентов на пост постпреда США при ООН и пообещал объявить имя будущего постпреда в течение двух-трех недель.

Ранее газета The Washington Post писала, что в Белом доме началась борьба за вакантную должность постпреда при ООН. Так, сообщала газета, коалиция во главе с дочерью Д.Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера поддерживает Дина Пауэлл, а советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступает за более консервативного кандидата, например, Р.Гренелла.

Позднее издание "Политико" со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, утверждало, что помощники Д.Трампа призывают его назначить женщину на должность постоянного представителя США при ООН после ухода с нее Н. Хейли.