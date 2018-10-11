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Эксперты миссии МАГАТЭ проверили готовность Беларуси реагировать на ядерные и радиационные аварийные ситуации

12.10.2018 17:18 — Разное | Интерфакс  
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В рамках проведения в Республике Беларусь миссии МАГАТЭ по обеспечению готовности государства к реагированию на ядерные и радиационные аварийные ситуации (EPREV) состоялся визит экспертов миссии в Белгидромет.

"Целью визита являлась оценка готовности Белгидромета к реагированию на ядерные или радиологические чрезвычайные ситуации, соответствие отраслевой системы аварийной готовности и реагирования министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды международным рекомендациям МАГАТЭ", - сообщили в пресс –службе Белгидромета.

Кроме того, целью стала выработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию национальной инфраструктуры аварийной готовности и реагирования на ядерные и радиологические аварийные ситуации.

В рамках визита эксперты ознакомились с работой службы метеорологических прогнозов, отдела оперативных данных радиационного контроля и мониторинга чрезвычайных ситуаций службы радиационного мониторинга. Также они посетили лаборатории, задействованные при проведении радиационного мониторинга.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы развития и совершенствования метеорологических прогнозов и зон распространения радиоактивного загрязнения в районах чрезвычайных ситуаций", - сообщили в пресс-службе.

Также во время встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия и передачи информации между всеми участниками аварийного реагирования, представлены нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ситуационного кризисного центра Минприроды Республики Беларусь, созданного на базе Белгидромета.

 
 
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В рамках проведения в Республике Беларусь миссии МАГАТЭ по обеспечению готовности государства к реагированию на ядерные и радиационные аварийные ситуации (EPREV)...
 
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