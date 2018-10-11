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Из Лондона в Нью-Йорк полетит рейс с ЛГБТ-экипажем

12.10.2018 18:02 — Разное | KYKY  
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Британская авиакомпания Virgin Atlantic запустит одноразовый рейс с ЛГБТ-экипажем: 28 июня 2019 года он отправится из лондонского аэропорта Хитроу в Нью-Йорк. Событие посвящено 50-летию стоунволлского восстания, с которого началась борьба за права секс-меньшинств.

На борту самолета будут выступать диджей, художники, представители дрэг-квин сообщества и актер Титусс Бёрджесс. Запланированы различные перформансы и быстрые свидания. Среди организаторов рейса, кроме самой авиакомпании, – некоммерческие туристические компании NYC & Company и Alliance for Downtown New York.

«Мы не из тех, кто вполсилы отмечают события такого масштаба: наша цель – нечто масштабное», – заявил вице-президент Virgin Atlantic Марк Андерсон. Он сказал, что хоть компания и серьезная, но ей есть чем развлечь клиентов.

Билеты на рейс стоят от 380 до 699 евро, в стоимость включен выбор даты обратного полета из Нью-Йорка в Лондон. Часть средств компания передаст британскому журналу Attitude.

По версии Кампании за права человека (Human Rights Campaign), масштабной ЛГБТ-организации США, Virgin Atlantic предоставляет одни из лучших условий для ЛГБТ-работников. Ранее компания спонсировала фестиваль гордости в Лондоне, а также стала первым брендом, который использовал образ гей-пары для рекламы в Индии.

Читайте по теме: $200 миллионов в бюджет, карнавал и портрет Шуневича. Кто и как организовывает ЛГБТ-прайды

 
 
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Британская авиакомпания Virgin Atlantic запустит одноразовый рейс с ЛГБТ-экипажем: 28 июня 2019 года он отправится из лондонского аэропорта Хитроу в Нью-Йорк. Событие...
 
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