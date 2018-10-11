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Принцесса Евгения, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Сравниваем свадебные платья «королевских» невест
Новости Великобритании. 12 октября внучка Елизаветы II – принцесса Евгения – вышла замуж за бывшего банкира Джека Бруксбэнка.
Со своим супругом принцесса встречалась до свадьбы семь лет. На церемонии присутствовала почти тысяча гостей, среди которых не только королевская семья, но и множество знаменитостей – Кара Делевинь, Робби Уильямс, Лив Тайлер, Наоми Кэмпбелл и другие.
После торжественной церемонии состоится прием у бабушки невесты – английской королевы.
Для важного дня девушка выбрала платье британского бренда Peter Pilotto. Накануне свадьбы Евгения отмечала, что ей бы хотелось, чтобы наряд создали дизайнеры из Британии.
На спине был вырез. Это было одно из требований девушки. Она хотела, чтобы был виден шрам от операции, которая корректировала ее сколиоз. Хирургическое вмешательство девушка перенесла в 12 лет. Сегодня принцесса является патроном Королевской национальной ортопедической больницы.
На невесте не было фаты, но голова девушки была украшена тиарой с бриллиантами и крупными изумрудами. Принцессе тиару одолжила бабушка. Украшению почти 100 лет. Также девушка надела изумрудные серьги, которые ей подарил Джек Бруксбэнк.
Образ принцессы Евгении сравнивают с тем, как в день свадьбы выглядели невесты ее братьев – Кейт Миддлтон и Меган Маркл.
Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма состоялась в апреле 2011 года. Для торжественной церемонии девушка выбрала атласное платье цвета слоновой кости, украшенное кружевом от бренда Alexander McQueen с длинным шлейфом.
У наряда был V-образный вырез, а сзади корсет застегивался на ряд пуговиц. На Кейт была бриллиантовая тиара, которую ей также одолжила бабушка жениха.
Стоимость платья неизвестна, но специалисты отмечают, что оно могло стоить несколько сотен тысяч долларов.
Пять месяцев назад – в мае 2018 года – сыграли свадьбу принц Гарри и Меган Маркл.
Для церемонии девушка выбрала
Специалисты отмечают, что наряд Меган оказался дешевле наряда Кейт Миддлтон.
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Новости Великобритании. 12 октября внучка Елизаветы II – принцесса Евгения – вышла замуж за бывшего банкира Джека Бруксбэнка. Со своим супругом принцесса...
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