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Из-за ремонта дороги на улице Куйбышева в Минске сильно затруднено движение транспорта
Движение транспорта на ул. Куйбышева в районе пересечения с ул. Коммунистической сильно затруднено, передает корреспондент агентства
Сложности возникли из-за того, что на проезжей части в отдельных местах до перекрестка и после срезан верхний слой асфальта, состояние проезжей части оставляет желать лучшего. Заторы возникли ближе к вечеру на самой ул. Куйбышева, а также ул. Коммунистической в направлении ул. М. Богдановича.
Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.
С 12 по 15 октября запланированы дорожные работы по замене асфальта на ул. Куйбышева — на участке от ул. Я. Купалы до ул. Киселева, сообщала ГАИ Минска. Изменения в движении общественного танспорта можно найти
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Движение транспорта на ул. Куйбышева в районе пересечения с ул. Коммунистической сильно затруднено.
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