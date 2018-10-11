Из-за ремонта дороги на улице Куйбышева в Минске сильно затруднено движение транспорта

Движение транспорта на ул. Куйбышева в районе пересечения с ул. Коммунистической сильно затруднено, передает корреспондент агентства «Минск-Новости» .

Сложности возникли из-за того, что на проезжей части в отдельных местах до перекрестка и после срезан верхний слой асфальта, состояние проезжей части оставляет желать лучшего. Заторы возникли ближе к вечеру на самой ул. Куйбышева, а также ул. Коммунистической в направлении ул. М. Богдановича.



Скриншот сервиса «Яндекс.Пробки»

Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.

С 12 по 15 октября запланированы дорожные работы по замене асфальта на ул. Куйбышева — на участке от ул. Я. Купалы до ул. Киселева, сообщала ГАИ Минска. Изменения в движении общественного танспорта можно найти тут .