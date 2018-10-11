Минтруда - про изменение пенсионного возраста для женщин и пособия на детей, про страховую ловушку

В Беларуси сейчас вопрос о повышении пенсионного возраста для женщин не прорабатывается. Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайте ведомства на тему господдержки семей, которые воспитывают детей. Напомним, в этом году в Совете Республики поднимался вопрос касательно очередного повышения пенсионного возраста для женщин.

Представители ведомства сегодня также рассказали про то, будут ли в ближайшее время пересматриваться размеры пособий на детей, а также будут ли сократить страховой стаж для женщин, которые воспитывают четверых детей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Про страховую ловушку

Напомним, в Беларуси мог ут сократить страховой стаж для женщин, которые воспитывают четверых детей. Об этом ранее сообщил председатель федерации профсоюзов Михаил Орда. Сейчас многодетные мамы, которые воспитывают 4 детей, рискуют не выработать требуемый страховой стаж, а значит, могут угодить в «пенсионную ловушку» — не получить трудовую пенсию, а только социальную.

На вопрос, когда планируется сократить страховой стаж для матерей 4-х детей, Валерий Ковальков ответил:

— Рождение ребенка и нахождение в отпуске по уходу за ним, в том числе до достижения им возраста 3-х лет, нельзя связывать с отсутствием у женщин необходимого для назначения трудовой пенсии стажа с уплатой страховых взносов, — уточнил Валерий Ковальков. — Даже если женщина родила и воспитала 4-х детей, значительный (продолжительный) трудоактивный период, который составляет порядка 40 лет, позволяет ей выработать необходимый стаж для права на пенсию. Отсутствие права на трудовую пенсию на практике, как правило, связано с длительными перерывами в трудовой деятельности с уплатой страховых взносов.

По словам представителя Минтруда, «статистика о лицах, не приобретших право на трудовую пенсию, не ведется». В прошлом году в Минтруда сообщали , что «численность лиц, обратившихся за назначением пенсии в установленном порядке, не приобретших право на трудовую пенсию по возрасту по причине отсутствия требуемого стажа работы с уплатой страховых взносов либо общего стажа работы, за период с 2015 года составила порядка 3,7 тысячи человек».

Напомним, до 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет и 6 месяцев. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.

Про пособия на детей и декретный отпуск

У представителей Минтруда поинтересовались, планируются ли в ближайшее время какие-то законодательные изменения в выплате пособий по уходу за ребенком до 3 лет.

— Внесение изменений в законодательство в настоящее время не планируется, — уточнила консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда Светлана Коваль.

Специалист напомнила, что размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет определяется в зависимости от числа детей, воспитываемых в семье, и занятости лица, осуществляющего уход за ребенком в возрасте до 3 лет. «Полный размер пособия установлен для семей, в которых родитель, осуществляющий уход за ребенком, утрачивает доход в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, или работает по трудовому договору (контракту) на условиях не более половины месячной нормы рабочего времени, либо на дому», — пояснила Светлана Коваль.

Начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда Вера Лабкович уточнила, что «в настоящее время вопрос о сокращении отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет не рассматривается».

«Вымывают» ли пособия деньги из ФСЗН?

С 2013 года в Беларуси выросли расходы на выплату пособий по беременности и родам, на рождение ребенка и по уходу за ребенком. В 2000 году они составили 4,2% бюджета ФСЗН, в 2013-м — 11,9%, в 2016-м — 13,2%. В прошлом году — 12,8%. У представителей Минтруда поинтересовались, не «вымывают» ли пособия средства из бюджета фонда.

— Несмотря на увеличение расходов на указанные виды пособий, о «вымывании» средств я бы не говорил, — отметил Валерий Ковальков. — Пособия по беременности и родам, в связи с рождением ребенка и по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет работающим гражданам относятся к выплатам по государственному социальному страхованию. Для обеспечения этих и других выплат, отнесенных к социальному страхованию, наниматели уплачивают взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на социальное страхование в размере 6 процентов. Данные взносы практически в полном объеме покрывают государственные обязательства по страховым выплатам.

Сколько отцов, бабушек и дедушек взяли декретные отпуска?

У представителей Минтруда поинтересовались, как много в Беларуси отцов, бабушек и дедушек отправляются в декретный отпуск вместо мам.

— В 2017 году из общего числа лиц, состоящих в трудовых отношениях и находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (280,2 тыс. человек), мужчин было 3,2 тысячи человек (1,14%), в том числе в возрасте старше 60 лет — 12 человек, — уточнила Валерий Ковальков.

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