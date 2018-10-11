Книги об успешных бизнесменах и компаниях — подборка для вдохновения

Что вдохновляет владельцев бизнесов? Какие книги об известных предпринимателях и компаниях они читают? Мы задали эти вопросы руководителям больших и не очень бизнесов — и вот что они посоветовали.

В нашей подборке захватывающие биографии бизнесменов, а также истории всемирно известных компаний — все для того, чтобы провести выходные с пользой.

Андрей Цыган

Управляющий «Изи Штандарт»

— Одна из любимых книг лично моих и в целом нашей компании — «Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира», Джеффри К. Лайкер. Мы закупаем по 20 книг в квартал, чтобы дарить партнерам и сотрудникам. Здесь рассказывается, какой путь прошла корпорация, как она за несколько десятилетий смогла стать одной из лучших в мире автопрома, и приводится 14 принципов, по которым Toyota живет.



Фото с сайта ozon.ru

Кто-то возразит — ведь они же японцы, у нас эти правила не сработают. Да и сам автор пишет, если слепо копировать опыт Toyota — ничего не получится. Нужно понять эту философию, подходы, методы и постараться спроектировать на свой рынок, страну, менталитет. Одна из фраз в книге стала моим слоганом: «Правильный процесс дает правильный результат». Архитектура бизнес-процессов в «Изи Штандарт» строится именно по этой книге.

Цитаты из книги: «Даже если цель кажется недостижимой, но вы объясните людям, насколько она важна, они с энтузиазмом возьмутся за самую сложную работу и обязательно добьются своего».

«Сотрудникам нужна определенная автономия, которая позволяет им почувствовать, что они контролируют свою работу. Нет более эффективных факторов мотивации, чем сложные, требующие напряжения сил задачи, постоянная оценка прогресса, обратная связь, а время от времени и награда».

Сергей Капустин

Директор «СТА Логистик»

— Настольной книгой любого предпринимателя, считаю, должна стать автобиография «Генри Форд. Моя жизнь, мои достижения». Генри Форд построил величайшую бизнес-империю XX века и пошагово описал, как это сделал. Он не просто производил автомобили, которые «не роскошь, а средство передвижения», он создавал инфраструктуру, осваивал целый кластер производств — покупал угольные шахты и сталеплавильные заводы, разрабатывал новые сорта стали, совершенствовал резинотехническую промышленность. Он первый, кто построил дилерскую сеть в США по продажам и обслуживанию своих машин.



Фото с сайта robots.uz

У него можно многому поучиться. Например, как строить отношения с персоналом. Однажды конкуренты подали на Форда в суд за то, что тот переплачивал рабочим. На что Форд заявил, что ничего подобного не делает, его люди за конвейером получают те же 2 или 3 доллара в час. Но они вносят предложения, и он поощряет их инициативу, поэтому действительно получается больше:)

Цитаты из книги: «Тот, кто сможет дать потребителю лучшее качество по наиболее низким ценам, непременно станет во главе индустрии, неважно какой. Это непреложный закон».

«Ведь в действительности не работодатель платит жалованье, он только управляет деньгами. Жалованье платит нам продукт, а менеджер организует производство так, чтобы продукт был в состоянии это делать».

Максим Маринич

Руководитель маркетплейса Deal.by

— Пожалуй, самая яркая история восхождения в e-commerce — Alibaba Group. За 19 лет преподаватель английского языка из Ханчжоу создал глобальную компанию, капитализация которой составляет $ 500 млрд, а чистая прибыль — почти $ 40 млрд. Большинство людей видят в этом чудо, но только не предприниматели. Для них история Джека Ма — выдающийся пример того, как мотивация и упорство помогают преодолевать трудности и добиваться результатов. Поэтому я рекомендую прочитать сразу две книги об Alibaba Group: «Alibaba. История мирового восхождения от первого лица», Дункан Кларк и «Вселенная Alibaba.com. Как китайская интернет-компания завоевала мир», Портер Эрисман.



Фото с сайта secretmag.ru

Первая — биография Джека Ма, вторая — автобиография Портера Эрисмана — человека, который вместе с Джеком прошел через все значимые этапы развития компании. Эти книги не объяснят, как пережить очередную налоговую проверку или продвинуть новый стартап. Их ценность в другом — они дают понять, что такое осознанность бизнеса и какое огромное значение она имеет при построении глобальных корпораций.

Цитаты из книг: «Alibaba можно было бы назвать „Тысяча и одна ошибка“. Но существовали три главные причины, по которым мы выжили. У нас не было денег, никакой технологии и плана».

«Предприниматель должен обладать двумя выдающимися чертами: способностью быстро восстанавливаться и амнезией».

«Не надо вывешивать ценности компании на стене. Лучше учитывать эти ценности при оценке достижений сотрудников».

Игорь Тишков

Основатель проекта Protutor.by

— Я хочу порекомендовать классику — книгу Ричарда Брэнсона «К черту все! Берись и делай!». Это рассказ одного из самых известных миллиардеров, который всего добился сам. Здесь нет конкретных планов, советов по маркетингу или менеджменту. Брэнсон описывает свой путь, все трудности, жизненные принципы, которые, на его взгляд, помогли в достижении целей, делает выводы, что никогда ни при каких обстоятельствах не стоит останавливаться.



Фото с сайта irecommend.ru

Лично меня очень вдохновили истории Брэнсона о том, как он летал на монгольфьере в стратосфере, как чуть не погиб раз пять, как купил остров стоимостью 3 млн фунтов стерлингов всего за 170 тысяч фунтов, как пытался остановить вторжение войск США в Ирак… Если вы еще не прочитали эту книгу — то вперед.

Цитаты из книги: «Еще не все колеса изобретены: мир слишком удивителен, чтобы сидеть сложа руки!»

«Человек, основавший IKEA, делит весь свой день на десятиминутные отрезки. Вот что он говорит: „Если десять минут прошли, то уже безвозвратно. Раздели свою жизнь на кусочки по десять минут и не позволяй пропасть даже мгновению“.».

И еще рекомендую одну книгу от другого бизнесмена (не такого известного, как Брэнсон, но все же) Кейт Феррацции «Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга». Здесь описан многолетний опыт человека, в телефонной книге которого более 5000 контактов. Считаю, это одна из лучших книг по нетворкингу. Кейт описывает массу приемов, как завести друзей среди журналистов, телезвезд, политиков и даже президентов. Интересно, что сам автор вырос в обычной семье, которая ничем не отличалась от других, и всего в жизни добился самостоятельно — благодаря мастерству налаживать связи.



Фото с сайта naoblakax.ru

Цитаты из книги: «Как и в бизнесе, в науке создания связей гораздо важнее сводить не дебет с кредитом, а людей друг с другом».

«Зачем тратить время на знакомства с новыми людьми, если вы потом даже не предпринимаете никаких попыток развить с ними отношения и сделать их частью своей жизни­?»

«Не оставляйте на волю случая то, с кем вы знакомитесь, как вы знакомитесь и что после этого думают о вас. Как говорил Уинстон Черчилль, хорошая подготовка, может быть, и не сделает из вас гения, но по крайней мере вы будете похожи на него».

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