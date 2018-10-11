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Минское "Динамо" играет дома против ярославского "Локомотива". Онлайн
Матчем против ярославского «Локомотива» минское «Динамо» начинает сегодня трехматчевую домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге.
Отметим, что первая встреча этих команд завершилась в Ярославле неожиданной победой «зубров» — 2:1.
К этому поединку минчане подходят на последней строчке Западной конференции. Впрочем, пара побед сможет быстро поднять «Динамо» в зону плей-офф.
Что касается «Локомотива», то клуб из Ярославля является одним из лидеров конференции, а накануне второй раз в году обыграл питерский СКА.
Павлович. Зато дебютирует Виктор Бовбель! Присмотримся к молодому нападающему.
«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, С. Костицын (К) — Хауден — Пулккинен; Хенкель — Лисовец, Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын (А); Осипов — Хохлов, Казионов — Китаров — Степанов; Дроздов — Волков — Артемов; Знахаренко, Бовбель.
«Локомотив»: Коновалов (Исаев); Накладал — Рафиков, Локтионов — Контиола — Козун; Елесин — Кронвалль (К), Картаев — Алексеев — Апальков; Н. Аверин — Кутузов, Е. Аверин — Красковский — Санников; Каюмов — Иванов — Беляев; Афанасьев, Аноховский.
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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30.
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Матчем против ярославского "Локомотива" минское "Динамо" начинает сегодня трехматчевую домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге.
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