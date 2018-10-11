Матчем против ярославского «Локомотива» минское «Динамо» начинает сегодня трехматчевую домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отметим, что первая встреча этих команд завершилась в Ярославле неожиданной победой «зубров» — 2:1.

К этому поединку минчане подходят на последней строчке Западной конференции. Впрочем, пара побед сможет быстро поднять «Динамо» в зону плей-офф.

Что касается «Локомотива», то клуб из Ярославля является одним из лидеров конференции, а накануне второй раз в году обыграл питерский СКА.

Павлович. Зато дебютирует Виктор Бовбель! Присмотримся к молодому нападающему.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, С. Костицын (К) — Хауден — Пулккинен; Хенкель — Лисовец, Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын (А); Осипов — Хохлов, Казионов — Китаров — Степанов; Дроздов — Волков — Артемов; Знахаренко, Бовбель.

«Локомотив»: Коновалов (Исаев); Накладал — Рафиков, Локтионов — Контиола — Козун; Елесин — Кронвалль (К), Картаев — Алексеев — Апальков; Н. Аверин — Кутузов, Е. Аверин — Красковский — Санников; Каюмов — Иванов — Беляев; Афанасьев, Аноховский.

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 106 человек Начнет ли "Динамо" очередную домашнюю серию с победы? Начнет 21% Нет 79% Все опросы

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30.