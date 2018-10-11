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В Ленинском районе вручили Ордена Матери
12.10.2018 19:48 — Разное | Виртуальный Брест
В канун Дня матери в администрации Ленинского района г. Бреста состоялся торжественный прием, посвященный представительницами замечательной половины населения.
На приеме присутствовали восемнадцать многодетных мам. Первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Игорь Царук вручил четверым женщинам Ордена Матери. Это Лариса Божик, учитель средней школы № 17; Елена Давидович, специалист ОАО «БПС-Сбербанк»; домохозяйки Анна Крисанова и Анжела Ковтор. В их семьях воспитывается пятеро детей. Молодые, красивые и такие счастливые мамы! Сегодня они пришли вместе с детками, чтобы по-семейному разделить с ними радость праздничного дня.
Маме 3-х мальчиков и 2-х девочек Алесе Саган, была объявлена «Благодарность» от депутата Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонида Брича. По профессии мама - социальный работник. Она успешно совмещает воспитание детей и профессиональную деятельность.
На приеме матерей в качестве почетного гостя присутствовала Светлана Викентьевна Гиль, которая более 10 лет возглавляла предприятия швейной промышленности г. Бреста. С 1985-й по 89-й годы руководила Ленинским районом, дважды избиралась депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В настоящее время ведет большую работу в общественной организации «Белорусский союз женщин» и помогает детям в воспитании внуков.
Самых активных многодетны мам, участниц клуба «Family City», Аллу Рункевич и Ирину Грушовец поздравила главный врач Брестской городской детской поликлиники № 1, депутат городского совета депутатов, председатель Ленинской г. Бреста организации РОО «Белая Русь» - Татьяна Авдейчук.
После окончания торжественного приема, территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района гостеприимно распахнул двери для почетных гостей. Мам и детей ждали сладкий стол и культурно-развлекательная программа.
Какое это счастье, ждать чуда рождения ребенка, а через годы гордиться его успехами и достижениями. Пусть в каждой семье звучит долгожданный детский смех! С праздником!
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В канун Дня матери в администрации Ленинского района г. Бреста состоялся торжественный прием, посвященный представительницами замечательной половины населения. ...
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