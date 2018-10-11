В Ленинском районе вручили Ордена Матери

В канун Дня матери в администрации Ленинского района г. Бреста состоялся торжественный прием, посвященный представительницами замечательной половины населения.



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На приеме присутствовали восемнадцать многодетных мам. Первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Игорь Царук вручил четверым женщинам Ордена Матери. Это Лариса Божик, учитель средней школы № 17; Елена Давидович, специалист ОАО «БПС-Сбербанк»; домохозяйки Анна Крисанова и Анжела Ковтор. В их семьях воспитывается пятеро детей. Молодые, красивые и такие счастливые мамы! Сегодня они пришли вместе с детками, чтобы по-семейному разделить с ними радость праздничного дня.



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Маме 3-х мальчиков и 2-х девочек Алесе Саган, была объявлена «Благодарность» от депутата Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонида Брича. По профессии мама - социальный работник. Она успешно совмещает воспитание детей и профессиональную деятельность.



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На приеме матерей в качестве почетного гостя присутствовала Светлана Викентьевна Гиль, которая более 10 лет возглавляла предприятия швейной промышленности г. Бреста. С 1985-й по 89-й годы руководила Ленинским районом, дважды избиралась депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В настоящее время ведет большую работу в общественной организации «Белорусский союз женщин» и помогает детям в воспитании внуков.

Самых активных многодетны мам, участниц клуба «Family City», Аллу Рункевич и Ирину Грушовец поздравила главный врач Брестской городской детской поликлиники № 1, депутат городского совета депутатов, председатель Ленинской г. Бреста организации РОО «Белая Русь» - Татьяна Авдейчук.

После окончания торжественного приема, территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района гостеприимно распахнул двери для почетных гостей. Мам и детей ждали сладкий стол и культурно-развлекательная программа.

Какое это счастье, ждать чуда рождения ребенка, а через годы гордиться его успехами и достижениями. Пусть в каждой семье звучит долгожданный детский смех! С праздником!