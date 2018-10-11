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Более 70 региональных соглашений подписано на V Форуме регионов Беларуси и России

12.10.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Более 70 новых региональных соглашений подписано на V Форуме регионов Беларуси и России. Об этом сегодня заявил журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА. “Казалось бы, уже большое число соглашений у нас имеется. Но в рамках пятого форума подписано 76 новых региональных соглашений. Это необязательно областные или краевые. Речь идет о том, что в этот процесс втянуты и небольшие города, которые достаточно активно сотрудничают, и не только в области гуманитарных отношений, а выстраивая экономические связи”, – сказал Михаил Мясникович.

Более 70 региональных соглашений подписано на V Форуме регионов Беларуси и России

Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Марий Эл подписывают глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев и заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко
Читать полностью: http://www.belta.by/politics/view/bolee-70-regionalnyh-soglashenij-podpisano-na-v-forume-regionov-belarusi-i-rossii-321404-2018/
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Он в целом отметил, что на межрегиональном уровне налажено сотрудничество белорусских регионов с абсолютным большинством субъектов Российской Федерации. Развитию прямых связей уделяется очень большое внимание.

О важности межрегионального сотрудничества сказала и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. По ее словам, в процессе развития такого сотрудничества есть и свои лидеры. “Поставлена задача, чтобы до этого уровня подтянуть и другие субъекты Российской Федерации и Беларуси”, – добавила Валентина Матвиенко.

Фото Олега Фойницкого.

Читать полностью: http://www.belta.by/politics/view/bolee-70-regionalnyh-soglashenij-podpisano-na-v-forume-regionov-belarusi-i-rossii-321404-2018/

 
 
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Более 70 новых региональных соглашений подписано на V Форуме регионов Беларуси и России. Об этом сегодня заявил журналистам председатель Совета
 
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