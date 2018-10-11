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В сапогах и по локоть в грязи: как Надаль помогал пострадавшим от наводнения на Майорке
Всемирно известный теннисист, первая ракетка мира Рафаэль Надаль подключился к команде спасателей и помогал ликвидировать последствия наводнения на испанском острове Майорка.
В частности, теннисист вышел на улицы убирать грязь и завалы после наводнения.
Кроме того, у себя в Instagram Надаль сообщил, что открыл дверь своей теннисной академии для пострадавших от наводнения.
Рафаэль Надаль является уроженцем Майорки. Он родился родился в городе Манакор. Спортсмен часто проводит отпуск в родном городе и неоднократно признавался, что любит плавать на лодке у Балеарских островов.
Наводнение на Майорке произошло 10 октября, когда за несколько часов выпало около 220 литров дождя на квадратный метр. Жертвами стихии стали 12 человек.
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Всемирно известный теннисист, первая ракетка мира Рафаэль Надаль подключился к команде спасателей и помогал ликвидировать последствия наводнения на испанском...
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