В сапогах и по локоть в грязи: как Надаль помогал пострадавшим от наводнения на Майорке

В частности, теннисист вышел на улицы убирать грязь и завалы после наводнения.









Кроме того, у себя в Instagram Надаль сообщил, что открыл дверь своей теннисной академии для пострадавших от наводнения.





Рафаэль Надаль является уроженцем Майорки. Он родился родился в городе Манакор. Спортсмен часто проводит отпуск в родном городе и неоднократно признавался, что любит плавать на лодке у Балеарских островов.





Наводнение на Майорке произошло 10 октября, когда за несколько часов выпало около 220 литров дождя на квадратный метр. Жертвами стихии стали 12 человек.