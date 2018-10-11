"Прабачце". АБФФ выпустила перед "люксами" свой стикерпак в Viber с очень грустной картинкой

Первым совместным проектом стал запуск стикерпака "Наперад, Белакрылыя" для популярного мессенджера. Стикеры, посвященные сборной страны, можно скачать уже 11 октября.





Все надписи сделаны на белорусском языке. Есть совсем обычные ("З днём нараджэння!", "Па-за гульнёй!", "Усе на гульню"), а есть и очень даже прикольные ("Усім пакуль" с портретами Корниленко и Калачева и "Распавядай далей" с изображением, как показалось, Игоря Шитова).





Кстати, а вы распознали всех футболистов?





Да, и еще один момент. Стикер "Гонар маю", как рассказали разработчики, не про милицию, а про армию. Не зря ведь на нем изображен Игорь Бурко, проходивший службу в вооруженных силах.





Учитывая, что в пятницу сборной Беларуси предстоит встреча с самым неудобным соперником последних лет, мы, кажется, догадываемся, какой стикер будет самым популярным.





Кстати, это далеко не первая активность АБФФ этой осенью. Перед стартом Лиги наций АБФФ представила новую версию талисмана сборной Беларуси. Ваяр тогда взбудоражил не только белорусов, но и людей за границей. Про него написали многие западные СМИ, а болельщики обсуждали в соцсетях.



