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Ночью по Минску ездил пьяный бесправник на авто без сидений и дверей
Сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили ночью пьяного водителя-бесправника на разобранном автомобиле.
Автомобиль "Киа" привлек внимание сотрудников ДПС сегодня около 1.50. Машина ехала по ул.Ваупшасова в направлении ул.Карвата. Как выяснилось, у 22-летнего водителя не было прав, он был нетрезв. Содержание алкоголя в крови составляло 0,79 промилле.
На нарушителя составлены административные протоколы. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.
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Сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили ночью пьяного водителя-бесправника на разобранном автомобиле.
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