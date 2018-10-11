Ночью по Минску ездил пьяный бесправник на авто без сидений и дверей

Автомобиль "Киа" привлек внимание сотрудников ДПС сегодня около 1.50. Машина ехала по ул.Ваупшасова в направлении ул.Карвата. Как выяснилось, у 22-летнего водителя не было прав, он был нетрезв. Содержание алкоголя в крови составляло 0,79 промилле.





На нарушителя составлены административные протоколы. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.