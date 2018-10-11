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Покупаем Tesla? С 14 октября владельцы электромобилей освобождаются от дорожного сбора

12.10.2018 18:36 — Разное | Партизан  
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А «Белоруснефть» создает сеть электрозаправок.

Указ № 273 о мерах по стимулированию использования электромобилей был подписан еще летом, 10 июля. Он предусматривал несколько вариантов поддержки интереса к электромобилям, передает tut.by

Больше всего владельцы ждали, конечно же, отмены дорожного сбора. Станции техосмотра уже получили указание организовать работу по выдаче разрешений на участие в дорожном движении с учетом введенной льготы.

— Никаких сложностей для нас это не принесло. Просто при подаче документов для прохождения техосмотра владелец заявляет, что у него электромобиль. Инженер станции диагностики осмотрит машину, убедится, что она соответствует определению «электромобиль». Если все в порядке, то при подаче документов не понадобится показывать чек, подтверждающий уплату дорожного сбора, — прокомментировали ситуацию на одной из минских станций техосмотра.



Напомним, что по правилам ЕЭК ООН электромобилем является механическое транспортное средство, в конструкции которого заводом-изготовителем не предусмотрен двигатель внутреннего сгорания. 

Это значит, что гибридные модели вроде Opel Ampera или Mitsubishi Outlander PHEV, которые имеют на борту как электромотор, так и ДВС, льготой воспользоваться не смогут.

Зато после возврата таможенных пошлин на ввоз электромобилей для юрлиц цены вновь взлетели. Теперь необходимо уплатить таможенную пошлину в размере 15% от стоимости и 20% НДС от стоимости (включая пошлину). 

То есть до уровня европейских государств с их преференциями и льготами при покупке мы еще очень сильно не дотягиваем. Так что вряд ли принятые меры смогут реально простимулировать белорусов на покупку новых электромобилей. А вот б/ушная Tesla, как выясняется, может обойтись не дороже белорусской Джили из салона, так что выборы за вами.

Кстати, Совмин 10 октября утвердил Программу создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей. Впрочем, планы по строительству ЭЗС достаточно условны - их реализация будет зависеть от популярности электромобилей в стране.

Программой планируется, что к 2030 году в Беларуси будет функционировать 1304 ЭЗС., в том числе  1224 ЭЗС в населенных пунктах и 80 − на всех основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 50−70 км. 

25 супербыстрых электрозарядных комплексов будут установлены в городах областного подчинения и Минске, а также на основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 120−150 км. 

Отмечается также, что показатели развития сети ЭЗС могут быть скорректированы исходя из темпа развития парка электромобильного транспорта в стране и общемировых тенденций развития зарядной инфраструктуры.

Государственным оператором сети ЭЗС назначена государственная компания Белоруснефть, которая будет финансировать строительство комплексов за счет собственных средств, пишет ej.by

В настоящее время в Беларуси зарегистрировано чуть больше сотни электромобилей, 35 из них — в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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