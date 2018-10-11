Покупаем Tesla? С 14 октября владельцы электромобилей освобождаются от дорожного сбора

tut.by Указ № 273 о мерах по стимулированию использования электромобилей был подписан еще летом, 10 июля. Он предусматривал несколько вариантов поддержки интереса к электромобилям, передает





Больше всего владельцы ждали, конечно же, отмены дорожного сбора. Станции техосмотра уже получили указание организовать работу по выдаче разрешений на участие в дорожном движении с учетом введенной льготы.





— Никаких сложностей для нас это не принесло. Просто при подаче документов для прохождения техосмотра владелец заявляет, что у него электромобиль. Инженер станции диагностики осмотрит машину, убедится, что она соответствует определению «электромобиль». Если все в порядке, то при подаче документов не понадобится показывать чек, подтверждающий уплату дорожного сбора, — прокомментировали ситуацию на одной из минских станций техосмотра.













Напомним, что по правилам ЕЭК ООН электромобилем является механическое транспортное средство, в конструкции которого заводом-изготовителем не предусмотрен двигатель внутреннего сгорания.





Это значит, что гибридные модели вроде Opel Ampera или Mitsubishi Outlander PHEV, которые имеют на борту как электромотор, так и ДВС, льготой воспользоваться не смогут.





Зато после возврата таможенных пошлин на ввоз электромобилей для юрлиц цены вновь взлетели. Теперь необходимо уплатить таможенную пошлину в размере 15% от стоимости и 20% НДС от стоимости (включая пошлину).





б/ушная Tesla, как выясняется, может обойтись не дороже белорусской Джили из салона , так что выборы за вами. То есть до уровня европейских государств с их преференциями и льготами при покупке мы еще очень сильно не дотягиваем. Так что вряд ли принятые меры смогут реально простимулировать белорусов на покупку новых электромобилей. А вот, так что выборы за вами.





Кстати, Совмин 10 октября утвердил Программу создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей. Впрочем, планы по строительству ЭЗС достаточно условны - их реализация будет зависеть от популярности электромобилей в стране.





Программой планируется, что к 2030 году в Беларуси будет функционировать 1304 ЭЗС., в том числе 1224 ЭЗС в населенных пунктах и 80 − на всех основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 50−70 км.





25 супербыстрых электрозарядных комплексов будут установлены в городах областного подчинения и Минске , а также на основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 120−150 км.





Отмечается также, что показатели развития сети ЭЗС могут быть скорректированы исходя из темпа развития парка электромобильного транспорта в стране и общемировых тенденций развития зарядной инфраструктуры.





ej.by Государственным оператором сети ЭЗС назначена государственная компания Белоруснефть, которая будет финансировать строительство комплексов за счет собственных средств, пишет





В настоящее время в Беларуси зарегистрировано чуть больше сотни электромобилей, 35 из них — в Минске.