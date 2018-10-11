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Могилев, улица, кортеж... И вокруг - никого
12 октября Лукашенко и Путин приняли участие в пленарном заседании V Форума регионов в Могилеве.
12 октября Лукашенко и Путин приняли участие в пленарном заседании V Форума регионов в Могилеве. А перед этим они провели двустороннюю встречу.
На YouTube появилось видео проезда по практически безлюдным улицам Могилева совместного кортежа Лукашенко и Путина. В нем насчитывалось более двух десятков различных автомобилей.
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12 октября Лукашенко и Путин приняли участие в пленарном заседании V Форума регионов в Могилеве.
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