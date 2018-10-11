В МИД Беларуси прошел очередной раунд диалога по правам человека между Беларусью и США

Очередной раунд диалога по правам человека между Беларусью и США прошел в министерстве иностранных дел Беларуси 12 октября, сообщили в пресс-службе МИД страны.

"12 октября 2018 г. в министерстве иностранных дел состоялся очередной раунд диалога по правам человека между Беларусью и США", - говорится в сообщении.

Белорусскую сторону на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, американскую – старшее должностное лицо бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США, бывший посол США в Беларуси (2000-2003 гг.) Майкл Козак.

В диалоге приняли участие представители министерств иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты, юстиции, Палаты представителей Национального собрания, Следственного комитета, Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, а также Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур, сотрудники Госдепартамента и Посольства США в Беларуси.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов по тематике прав человека, включая их соблюдение в Беларуси и в США, а также вопросы взаимодействия по правочеловеческой тематике с договорными органами международных организаций.