Шести российским биатлонистам разрешили выступать за Украину и Беларусь без ограничений

Союз биатлонистов России (СБР) разрешил шести российским биатлонистам выступать за Беларусь и Украину без двухлетнего запрета на участие в международных соревнованиях.

"Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, СБР разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов для продолжения спортивной деятельности в составе других сборных команд без применения к ним двухлетнего ограничительного срока, предусмотренного Конституцией Международного союза биатлонистов", - говорится в решении правления СБР, размещенном пресс-службой организации в пятницу.

Федерация биатлона Украины просила дать согласие на переход Анастасии Рассказовой и Екатерины Бех. Федерация биатлона Беларуси - Елены и Ирины Кручинкиных, Анны Мусатовой, Арины Яборовой и Никиты Лобастова.