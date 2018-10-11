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В Италии нашли ребенка, которого похоронили, как вампира

12.10.2018 20:00 — Разное | Tut.by  
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В древнеримском поселении в Италии нашли останки 10-летнего ребенка. Судя по способу захоронения, его современники приняли меры, чтобы он не смог выбраться из могилы и заразить других болезнью, пишет Science Daily.


Изображение: David Pickel / Stanford University

Находку сделали археологи Аризонского и Стэнфордского университетов совместно с итальянскими специалистами. Раскопки шли в коммуне Луньяно-ин-Теверина на так называемом «кладбище младенцев», которое относится к середине V века.

Тогда в регионе произошла вспышка малярии, которая унесла жизни множества детей. Всех юных жертв похоронили в одном месте. Раньше на некрополе открывали останки малышей не старше трех лет.

Находка скелета 10-летнего ребенка  стала неожиданной по нескольким причинам. Во-первых, он оказался самым «взрослым» на этой территории. А во-вторых у него во рту был камень, а на камне остались следы зубов.


Изображение: David Pickel / Stanford University

Специалисты считают, что камень был нужен, чтобы этот мальчик или девочка не смог выбраться из могилы и заразить других. Местные жители прозвали ребенка «вампиром из Луньяно».

«Учитывая возраст ребенка и его уникальное захоронение, он является аномалией даже для этого ненормального кладбища, — сказал Дэвид Пикель из Стэнфордского университета, который руководил раскопками. — Мы можем многое рассказать о верованиях людей, а также о том, как они относились к мертвым».

Ранее на этом кладбище находили останки детей, похороненных с вороньими когтями, костями жаб, бронзовыми котлами с пеплом и останками щенков, которые выглядели так, будто их принесли в жертву. Все эти предметы связывают с колдовскими обрядами. 3-летнюю девочку и вовсе закопали с камнями, привязанными к рукам и ногам. Это давняя практика для того, чтобы удержать мертвеца в своей могиле.

Исследование ДНК нескольких костей с этого кладбища подтвердило, что они были больны малярией. У 10-летнего ребенка обнаружили следы абсцесса — одного из осложнений этой болезни.

Такие захоронения часто описываю как захоронения вампиров, так как они связаны с убеждением, что мертвые могут снова подняться из могил. Раньше людей, похороненных таким образом находили в Венеции и Нортгемптоншире.

 
 
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А во-вторых у него во рту был камень, а на камне остались следы зубов.
 
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