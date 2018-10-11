Шок! Мужчину задушил... забор





фото носит иллюстративный характер





Инцидент произошел на днях в деревне Дворец Лунинецкого района.





Тело мужчины (1977 г.р.) обнаружила соседка. Шея погибшего была зажата между досок со стороны улицы - мужчина скончался от механической асфиксии (удушения).





По информации правоохранителей, рассматривается версия о несчастном случае. Соседи сообщили, что погибший незадолго до смерти был выпившим и шел домой «под хмельком».





По факту гибели проводится проверка.