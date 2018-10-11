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Шок! Мужчину задушил... забор
Мужчина просунул голову в штакетник и не смог выбраться.
фото носит иллюстративный характер
Инцидент произошел на днях в деревне Дворец Лунинецкого района.
Тело мужчины (1977 г.р.) обнаружила соседка. Шея погибшего была зажата между досок со стороны улицы - мужчина скончался от механической асфиксии (удушения).
По информации правоохранителей, рассматривается версия о несчастном случае. Соседи сообщили, что погибший незадолго до смерти был выпившим и шел домой «под хмельком».
По факту гибели проводится проверка.
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Мужчина просунул голову в штакетник и не смог выбраться.
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