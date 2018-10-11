ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сын Ислама Каримова подал в суд на узбекскую авиакомпанию

12.10.2018 19:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сын от первого брака ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова Петр обратился в Тверской районный суд города Москвы с иском, потребовав взыскать с работодателя невыплаченную заработную плату.

Представитель Тверского районного суда подтвердил информацию о том, что гражданин с фамилией Каримов действительно обращался с исковым заявлением в суд на авиакомпанию «Узбекистон хаво йуллари».



"У нас действительно имеется истец с фамилией Каримов. Однако я не знаю, является ли он сыном эк-президента Узбекистана или нет. Судебное заседание по его иску назначено на 24 октября. Ответчик – авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари», – сказала заместитель председателя Тверского районного суда Анастасия Дзюрко.

Как сообщают некоторые СМИ, Петр Каримов на протяжении нескольких лет работал на руководящей должности в Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», но после смерти отца в 2016 году был уволен с работы. 

Однако сейчас в своем исковом заявлении Петр Каримов утверждает, что работодатель не выплатил ему зарплату при увольнении. Теперь Петр Каримов намерен через суд взыскать с бывшего работодателя задолженность по зарплате. Сумма иска и другие подробности не сообщаются.

Как сообщают некоторые интернет-издания со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» Зумрад Шоджалилову, 10 октября авиакомпания направила Петру Каримову извещение, в котором говорится, что работодатель произвел с Каримовым полный расчет в качестве бывшего сотрудника.

При жизни Ислама Каримова в официальных интернет-источниках о его старшем ребенке – Петре – ничего не сообщалось. 

Однако в Википедии приводится следующая информация: «Первый раз Ислам Каримов женился в 60-х годах прошлого века. В браке с Натальей Кучми у них родился сын. Сын Ислама Каримова – Каримов Петр Исламович родился в 1969 году. Однако в официальной биографии президента об этом браке и его первом ребенке ничего не сказано».

В настоящее время Петр Каримов живет в Московской области. Он имеет экономическое образование, некоторое время работал заместителем председателя правления «Азия-Инвест Банка».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сын от первого брака ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова Петр обратился в Тверской районный суд города Москвы с иском, потребовав...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ляховичах открылась обновленная СДЮШОР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика