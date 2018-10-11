Сын Ислама Каримова подал в суд на узбекскую авиакомпанию

Представитель Тверского районного суда подтвердил информацию о том, что гражданин с фамилией Каримов действительно обращался с исковым заявлением в суд на авиакомпанию «Узбекистон хаво йуллари».













"У нас действительно имеется истец с фамилией Каримов. Однако я не знаю, является ли он сыном эк-президента Узбекистана или нет. Судебное заседание по его иску назначено на 24 октября. Ответчик – авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари», – сказала заместитель председателя Тверского районного суда Анастасия Дзюрко.





Как сообщают некоторые СМИ, Петр Каримов на протяжении нескольких лет работал на руководящей должности в Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», но после смерти отца в 2016 году был уволен с работы.





Однако сейчас в своем исковом заявлении Петр Каримов утверждает, что работодатель не выплатил ему зарплату при увольнении. Теперь Петр Каримов намерен через суд взыскать с бывшего работодателя задолженность по зарплате. Сумма иска и другие подробности не сообщаются.





Как сообщают некоторые интернет-издания со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» Зумрад Шоджалилову, 10 октября авиакомпания направила Петру Каримову извещение, в котором говорится, что работодатель произвел с Каримовым полный расчет в качестве бывшего сотрудника.





При жизни Ислама Каримова в официальных интернет-источниках о его старшем ребенке – Петре – ничего не сообщалось.





Однако в Википедии приводится следующая информация: «Первый раз Ислам Каримов женился в 60-х годах прошлого века. В браке с Натальей Кучми у них родился сын. Сын Ислама Каримова – Каримов Петр Исламович родился в 1969 году. Однако в официальной биографии президента об этом браке и его первом ребенке ничего не сказано».





В настоящее время Петр Каримов живет в Московской области. Он имеет экономическое образование, некоторое время работал заместителем председателя правления «Азия-Инвест Банка».