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Все могло взлететь на воздух! Сельчанин строил гараж и наткнулся на бомбу
Житель д. Костюковка Гомельского района строит гараж. Экскаватор заказать не получилось, поэтому, взяв в руки лопату, мужчина стал выкапывать под основание землю сам.
На глубине одного метра лоток ударил по железу. Вначале хозяин дома подумал, что это старая труба. Но после обкапывания, когда появился нос и остатки оперения, сельчанин понял, что дальше копать крайне опасно и обратился в милицию.
На место происшествия прибыла саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 внутренних войск МВД Республики Беларусь.
Как рассказал командир подразделения подполковник Николай Нагурный, находка действительно оказалась очень опасной.
Сельчанин выкопал советскую авиационную фугасную бомбу «ФАБ-100», которая производилась в СССР в 30-х годах прошлого века. Боеприпас был с взрывателем, и в данном случае работа экскаватора могла бы привести к взрыву.
А рядом находятся жилые дома. Но всё закончилось благополучно.
После извлечения из земли авиабомбу доставили на специальный полигон и уничтожили, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
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Житель д. Костюковка Гомельского района строит гараж. Экскаватор заказать не получилось, поэтому, взяв в руки лопату, мужчина стал выкапывать под основание землю...
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