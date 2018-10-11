Все могло взлететь на воздух! Сельчанин строил гараж и наткнулся на бомбу

На глубине одного метра лоток ударил по железу. Вначале хозяин дома подумал, что это старая труба. Но после обкапывания, когда появился нос и остатки оперения, сельчанин понял, что дальше копать крайне опасно и обратился в милицию.





На место происшествия прибыла саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 внутренних войск МВД Республики Беларусь.





Как рассказал командир подразделения подполковник Николай Нагурный, находка действительно оказалась очень опасной.





Сельчанин выкопал советскую авиационную фугасную бомбу «ФАБ-100», которая производилась в СССР в 30-х годах прошлого века. Боеприпас был с взрывателем, и в данном случае работа экскаватора могла бы привести к взрыву.









А рядом находятся жилые дома. Но всё закончилось благополучно.





После извлечения из земли авиабомбу доставили на специальный полигон и уничтожили, сообщает УВД Гомельского облисполкома.