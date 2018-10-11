ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не спешите хоронить. Что Беларусь потеряет от нового соглашения с Москвой?

12.10.2018 19:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
11 октября отгремели последние залпы углеводородного конфликта Беларуси и России. Стороны наконец внесли изменения в соглашение по экспорту нефти и нефтепродуктов.

Не спешите хоронить. Что Беларусь потеряет от нового соглашения с Москвой?
В публичную плоскость нефтяной спор Беларуси и России вывело информационное агентство Рейтер. В августе Рейтер опубликовало информацию о намерениях россиян задушить Беларусь в «братских» объятиях сразу по нескольким направлениям. 

Летом россияне собирались: 

- ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа; 

- прекратить отчисления в белорусский бюджет от перетаможки 6 млн тонн нефти по схеме Семашко; 

- заморозить выделение шестого и седьмого траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) — по 200 млн USD каждый; 

- остановить переговоры о предоставлении госкредита на сумму до 1 млрд USD для рефинансирования долга перед Россией в 2019 году. 

По итогам сентябрьских переговоров на уровне глав государств и октябрьских встреч чиновников обоих правительств стало известно, что Беларусь утрачивает только беспошлинные поставки темных нефтепродуктов и часть сжиженного газа. 

При этом белорусский бюджет в этой схеме фигурировал далеко не на первых ролях. Главную выгоду в виде прибыли от реэкспорта извлекали частные предприятия по нефтепереработке. По сути, россияне прикрыли приватную лазейку, используемую узким кругом предпринимателей из Беларуси. 

Да и масштабов растворительно-разбавительного бизнеса реэкспорт нефтепродуктов образца 2017—2018 гг. никогда не достигал. 


Что имеем в сухом остатке? 

В сухом остатке россияне подтвердили, что перетаможка нефти сохранится в течение 2018—2019 гг., как и было согласовано в апреле 2017 года. Это значит, что белорусский бюджет продолжит получать пошлины от реэкспорта 6 млн тонн российского сырья. 

Вопрос состоит только в том, к чему будет привязана сумма «компенсаций» Беларуси — к строчке в бюджете РФ или к ставке пошлины по нефти. В первом случае сумма пошлин от реэкспорта останется на уровне 2017 года, во втором — резко увеличится. 

В конце сентября министр финансов Максим Ермолович сообщил, что шестой транш кредита ЕФСР Беларусь может получить уже в октябре. Якобы остались лишь некие технические формальности. С седьмым траншем дела обстоят посложнее, придется корректировать условия кредитной программы.

Однако и здесь белорусские власти не теряют оптимизма. Переговоры о выделении в 2019 году госкредита на покрытие старых обязательств перед Россией находятся в активной фазе. Камнем преткновения является состав рефинансируемых долгов. Белорусы хотят включить туда и платежи по кредиту АКФ ЕврАзЭС 2011—2013 гг., а россияне пока сопротивляются. 

22 сентября Лукашенко поднял вопрос об отсрочке платежей и снижении ставки по кредиту на строительство АЭС в Островецком районе. Как заявил глава государства, белорусская сторона не встретила на этом пути какого-то отторжения. 

В общем, для Беларуси как государства потери от углеводородного конфликта имели в основном имиджевый характер. Принципиальным образом отношения Минска и Москвы не изменились. Это косвенно подтвердили и международные рейтинговые агентства. Суверенный кредитный рейтинг Беларуси в октябре остался на месте.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 октября отгремели последние залпы углеводородного конфликта Беларуси и России. Стороны наконец внесли изменения в соглашение по экспорту нефти и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" играет дома против ярославского "Локомотива". Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика