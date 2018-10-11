Не спешите хоронить. Что Беларусь потеряет от нового соглашения с Москвой?

В публичную плоскость нефтяной спор Беларуси и России вывело информационное агентство Рейтер. В августе Рейтер опубликовало информацию о намерениях россиян задушить Беларусь в «братских» объятиях сразу по нескольким направлениям.





Летом россияне собирались:





- ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа;





- прекратить отчисления в белорусский бюджет от перетаможки 6 млн тонн нефти по схеме Семашко;





- заморозить выделение шестого и седьмого траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) — по 200 млн USD каждый;





- остановить переговоры о предоставлении госкредита на сумму до 1 млрд USD для рефинансирования долга перед Россией в 2019 году.





По итогам сентябрьских переговоров на уровне глав государств и октябрьских встреч чиновников обоих правительств стало известно, что Беларусь утрачивает только беспошлинные поставки темных нефтепродуктов и часть сжиженного газа.





При этом белорусский бюджет в этой схеме фигурировал далеко не на первых ролях. Главную выгоду в виде прибыли от реэкспорта извлекали частные предприятия по нефтепереработке. По сути, россияне прикрыли приватную лазейку, используемую узким кругом предпринимателей из Беларуси.





Да и масштабов растворительно-разбавительного бизнеса реэкспорт нефтепродуктов образца 2017—2018 гг. никогда не достигал.









Что имеем в сухом остатке?





В сухом остатке россияне подтвердили, что перетаможка нефти сохранится в течение 2018—2019 гг., как и было согласовано в апреле 2017 года. Это значит, что белорусский бюджет продолжит получать пошлины от реэкспорта 6 млн тонн российского сырья.





Вопрос состоит только в том, к чему будет привязана сумма «компенсаций» Беларуси — к строчке в бюджете РФ или к ставке пошлины по нефти. В первом случае сумма пошлин от реэкспорта останется на уровне 2017 года, во втором — резко увеличится.





В конце сентября министр финансов Максим Ермолович сообщил, что шестой транш кредита ЕФСР Беларусь может получить уже в октябре. Якобы остались лишь некие технические формальности. С седьмым траншем дела обстоят посложнее, придется корректировать условия кредитной программы.





Однако и здесь белорусские власти не теряют оптимизма. Переговоры о выделении в 2019 году госкредита на покрытие старых обязательств перед Россией находятся в активной фазе. Камнем преткновения является состав рефинансируемых долгов. Белорусы хотят включить туда и платежи по кредиту АКФ ЕврАзЭС 2011—2013 гг., а россияне пока сопротивляются.





22 сентября Лукашенко поднял вопрос об отсрочке платежей и снижении ставки по кредиту на строительство АЭС в Островецком районе. Как заявил глава государства, белорусская сторона не встретила на этом пути какого-то отторжения.





В общем, для Беларуси как государства потери от углеводородного конфликта имели в основном имиджевый характер. Принципиальным образом отношения Минска и Москвы не изменились. Это косвенно подтвердили и международные рейтинговые агентства. Суверенный кредитный рейтинг Беларуси в октябре остался на месте.







