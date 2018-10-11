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Лукашенко свозил Путина в Александрию и угостил драниками

12.10.2018 19:20 — Разное | Партизан  
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Лукашенко и Путин после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в V Форуме регионов, уделили несколько часов неформальному общению, сообщает госагентство belta.by.
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Лукашенко пригласил Путина посетить свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района, где они вместе осмотрели дом, где рос Лукашенко. Правда, на самом деле Лукашенко в этом доме не рос - старый дом снесли, а на его месте построили что-то вроде местной резиденции Лукашенко.

В Александрии Путин и Лукашенко прогулялись по деревне, побывали и на Трофимовой кринице: в свое время источник обустроил дед Лукашенко - плотник Трофим. По его имени люди и стали называть это место. 

Специально для Путина Лукашенко провел экскурсию по территории криницы. Вместе они выпили из родника кристально чистой воды, которая считается целебной.

Особый антураж экскурсии придал и транспорт, на котором передвигались Путин и Лукашенко. Вместо традиционного авто представительского класса был выбран модернизированный автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска. При этом Лукашенко сам вел машину.

В исконно белорусском стиле были выдержаны и приготовленные для Путина угощения: блины и драники из печи. 

 
 
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Лукашенко и Путин после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в V Форуме регионов, уделили несколько часов неформальному общению, сообщает...
 
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