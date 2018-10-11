Лукашенко свозил Путина в Александрию и угостил драниками

старый дом снесли, а на его месте построили что-то вроде местной резиденции Лукашенко. Лукашенко пригласил Путина посетить свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района, где они вместе осмотрели дом, где рос Лукашенко. Правда, на самом деле Лукашенко в этом доме не рос -





Трофимовой кринице: в свое время источник обустроил дед Лукашенко - плотник Трофим . По его имени люди и стали называть это место. В Александрии Путин и Лукашенко прогулялись по деревне, побывали и на. По его имени люди и стали называть это место.





Специально для Путина Лукашенко провел экскурсию по территории криницы. Вместе они выпили из родника кристально чистой воды, которая считается целебной.





Особый антураж экскурсии придал и транспорт, на котором передвигались Путин и Лукашенко. Вместо традиционного авто представительского класса был выбран модернизированный автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска. При этом Лукашенко сам вел машину.





В исконно белорусском стиле были выдержаны и приготовленные для Путина угощения: блины и драники из печи.