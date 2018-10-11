Пятерым россиянам разрешили выступать за сборную Беларуси по биатлону

Правление Союза биатлонистов России рассмотрело письма федераций биатлона Беларуси и Украины и дало согласие на переход в сборные этих стран семерых спортсменов, сообщает пресс-служба СБР.



Сестры Кручинкины. Фото: Страница Ирины Кручинкиной ВКонтакте

В Беларусь отправятся сестры-близнецы Елена Кручинкина (1995), Ирина Кручинкина (1995), а также Анна Мусатова (1998), Арина Яборова (1998) и Никита Лобастов (1997).

Елена Кручинкина выступала за сбрную России на чемпионате мира по летнему биатлону-2018, Ирина Кручинкина — на летнем чемпионате России-2018.

Никита Лобастов — чемпион мира среди юниоров-2017 в эстафете.



Фото: Страница Ирины Кручинкиной ВКонтакте

Право выступать за Украину получат Анастасия Рассказова и Екатерина Бех. Они летом тренировались со сборной Беларуси , но затем присоединились к команде Украины.

Все названные атлеты смогут выступать за свои новые сборные уже в новом сезоне, без отбывания карантина.

— Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, Союз биатлонистов России разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов для продолжения спортивной деятельности в составе других сборных команд без применения к ним двухлетнего ограничительного срока, предусмотренного ст. 9 Конституции Международного Союза биатлонистов, — говорится в решении правления СБР.

Отметим, что со сборной Беларуси нынче тренируется также 23-летняя российская лыжница Инна Костюченко.