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Любимые мамы, поздравляем вас с праздником!

12.10.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Любимые мамы, поздравляем вас с праздником!

Дорогие дубровенки!
Поздравляем вас с Днем матери!

Этот праздник не оставляет равнодушным никого. Поздравления и добрые пожелания, звучащие по всей стране в этот день, абсолютно искренни и полны неподдельного душевного тепла, поскольку обращены к самому близкому и дорогому в мире человеку — матери.
Мама дала нам жизнь. От мамы мы получили первые уроки сложнейшей науки — быть человеком. Мамина любовь хранила нас, когда мы делали первые робкие шаги в этом мире, и навсегда остается с нами, поскольку для мамы мы всегда остаемся детьми.
Женщина, познавшая счастье материнства, приобретает особую мудрость, невыразимую в словах. Она прикасается к самым сокровенным тайнам бытия, и это придает ей силу, способную противостоять любым ветрам судьбы.
Глубокоуважаемые мамы! Примите наш низкий поклон и сердечную благодарность за огром¬ный мир, который вы нам подарили, за силы, вложенные в нас! Пусть наши судьбы и поступки приносят вам лишь радость и гордость за своих детей!
Дорогие будущие мамы! Пусть долгожданный миг рождения вашего малыша будет для вас легким и радостным, и пусть любовь и преданность близких хранит вас от всех бед!
Крепкого вам здоровья, счастья, достатка в доме и благополучия в семье!

РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.


Любимые мамы, поздравляем вас с праздником!


Любимые мамы, поздравляем вас с праздником!


Любимые мамы, поздравляем вас с праздником!


Любимые мамы, поздравляем вас с праздником!


Любимые мамы, поздравляем вас с праздником!


Любимые мамы, поздравляем вас с праздником!


Любимые мамы, поздравляем вас с праздником!

 
 
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Дорогие дубровенки! Поздравляем вас с Днем матери! Этот праздник не оставляет равнодушным никого. Поздравления и добрые пожелания, звучащие по всей
 
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