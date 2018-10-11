Любимые мамы, поздравляем вас с праздником!





Дорогие дубровенки!

Поздравляем вас с Днем матери!

Этот праздник не оставляет равнодушным никого. Поздравления и добрые пожелания, звучащие по всей стране в этот день, абсолютно искренни и полны неподдельного душевного тепла, поскольку обращены к самому близкому и дорогому в мире человеку — матери.

Мама дала нам жизнь. От мамы мы получили первые уроки сложнейшей науки — быть человеком. Мамина любовь хранила нас, когда мы делали первые робкие шаги в этом мире, и навсегда остается с нами, поскольку для мамы мы всегда остаемся детьми.

Женщина, познавшая счастье материнства, приобретает особую мудрость, невыразимую в словах. Она прикасается к самым сокровенным тайнам бытия, и это придает ей силу, способную противостоять любым ветрам судьбы.

Глубокоуважаемые мамы! Примите наш низкий поклон и сердечную благодарность за огром¬ный мир, который вы нам подарили, за силы, вложенные в нас! Пусть наши судьбы и поступки приносят вам лишь радость и гордость за своих детей!

Дорогие будущие мамы! Пусть долгожданный миг рождения вашего малыша будет для вас легким и радостным, и пусть любовь и преданность близких хранит вас от всех бед!

Крепкого вам здоровья, счастья, достатка в доме и благополучия в семье!

РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.









































