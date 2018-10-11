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Команда Вороновщины вернулась призером спартакиады «Колосок»
12.10.2018 — Разное | Вороновская газета
Областные соревнования по волейболу среди сельских жителей проходили 9-10 октября в Щучине. В них приняли участие 13 районов Гродненщины. В сборной команде Вороновщины играли школьницы Радунской (учитель Михаил Ганевич ) и Беняконской (учитель Тадеуш Козловский) средних школ.
Девушки успешно представили наш район на соревнованиях, заняв 3-е общекомандное место.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото предоставлено Эрикой ГНЕДЬКО.
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Областные соревнования по волейболу среди сельских жителей проходили 9-10 октября в Щучине. В них приняли участие 13 районов Гродненщины. В сборной команде...
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