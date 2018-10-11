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Вопросы финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций в свете нового Указа Президента Республики Беларусь №399 обсудили в Лиде

12.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Члены рабочей группы для обеспечения реализации указа, представители Министерства по сельскому хозяйству и продовольствию Республики Беларусь, Гродненского облисполкома, руководители районов и служб, связанных с работой АПК, собрались вместе, чтобы  наметить, как будет реализовываться Указ, чтобы  поднять на новый уровень агропредприятия, попавшие в сложное финансовое положение. А таких на Гродненщине – более трети. 
 
Вопросы финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций в свете нового Указа Президента Республики Беларусь №399 обсудили в Лиде
 
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алла Ломакина подробно ознакомила собравшихся с основными ключевыми моментами Указа, механизмом его действия, расставила акценты и ответила на многочисленные вопросы из зала. Особый упор Алла Леоновна сделала на специальный режим досудебного оздоровления, действующий на постоянной основе, роль председателей райисполкомов, реструктуризацию задолженности, разработку и реализацию бизнес-планов, поиски инвестора, изменение системы ведения бизнеса на селе. Все это и многое другое прописано в Указе.
 
Вопросы финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций в свете нового Указа Президента Республики Беларусь №399 обсудили в Лиде
Вопросы финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций в свете нового Указа Президента Республики Беларусь №399 обсудили в Лиде
 
 Основная идея Указа – максимально использовать режим досудебного исполнения в финансовых проблемах, в которые попадают сельскохозяйственные организации, — сказала заместитель министра. — Максимально снять финансовое обременение, которое мешает жить и работать, конечно, создать условия для того, чтобы в сельхозпроизводство пришел инвестор с новыми подходами, новым отношением к управлению производством.
 
Вопросы финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций в свете нового Указа Президента Республики Беларусь №399 обсудили в Лиде
 
По словам Аллы Ломакиной, от руководителей хозяйств руководство страны ожидает изменения мировоззрения. Указ дает широкие полномочия представителям исполкомов. Кто, кроме них, знает возможности региона, где есть свои инвесторы, фермеры, которые успешно функционируют?! Нужно полностью использовать потенциал, развивать сельскохозяйственное производство, изменять подходы к управлению, не зацикливаясь на тех инструментах, к которым привыкли. То есть   реструктуризация финансовых обязательств не будет результативной без изменений подходов к управлению, без изменения отношения к сельскохозяйственному производству как к бизнесу прибыльному, дающему хорошие  результаты. 
 
Шквал вопросов и мнений из зала продемонстрировал факт, что Указ затронул интересы многих руководителей и хозяйственников. Часть ответов прозвучала на совещании из уст членов рабочей группы, более подробно ответы и пояснения будут опубликованы в открытом доступе на сайте Минсельхозпрода. 
 
Это была первая встреча членов рабочей группы с представителями Гродненщины. Аналогичные пройдут и в других регионах страны. Это поможет выработать действенный механизм оздоровления сельхозпредприятий, предусмотренный Указом.
 
Вопросы финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций в свете нового Указа Президента Республики Беларусь №399 обсудили в Лиде
 
— Не бывает одного рецепта для всех больных, как не бывает одного рецепта оздоровления предприятий, — подчеркнул первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук. – Потому мы возлагаем большие надежды на новый Указ, который  во многом  свел воедино предыдущие, расширил полномочия по финансовому оздоровлению сельхозпредприятий,  учел предложения, ранее высказанные аграриями: это и управление активами, и акционирование, и доверительное управление,  и другие формы, которые помогут хозяйствам и привлекут инвестора в сельское хозяйство.  Важно  грамотно использовать эти возможности. 
 
Вопросы финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций в свете нового Указа Президента Республики Беларусь №399 обсудили в Лиде
Вопросы финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций в свете нового Указа Президента Республики Беларусь №399 обсудили в Лиде
 
Фото Ольги МЯТЕШИ
Алла БИБИКОВА
http://grodnonews.by/
 
 
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Члены рабочей группы для обеспечения реализации указа, представители Министерства по сельскому хозяйству и продовольствию Республики Беларусь, Гродненского...
 
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