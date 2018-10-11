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Орден Матери вручен Анжеле Свечко из Новой Казаковщины

12.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Орден Матери вручен Анжеле Свечко из Новой Казаковщины

Накануне Дня матери эту высокую награду женщина принимала из рук председателя райисполкома Николая Розума. Искренние слова поздравления с эти событием ей адресовали Николай Аркадьевич и председатель Радунского сельсовета Андрей Шинкович и пожелали теплого семейного очага, здоровья пятерым детям и благополучия.

С семьей Свечко читатели «ВГ» познакомились в минувшем году. Поводом для написания статьи стало занесение ее на районную Доску Почета. С того момента прошло больше года. И перемены, конечно же, произошли. Старшая дочь Виктория окончила учебу и трудится в Гродно медицинской сестрой. Сын Алексей прислушался к советам родителей, какую выбрать профессию, и поступил в Гродненский медицинский колледж, будет фельдшером. Евгений сейчас в музыкальной школе осваивает игру на баяне. А младшенькая Ксюша — уже первоклассница. И, по ее словам, в школе пока ей все нравится.

Анжела Свечко своей любовью согревает деток. Ее большого материнского сердца, несомненно, хватает на всех.


Орден Матери вручен Анжеле Свечко из Новой Казаковщины
Орден Матери вручен Анжеле Свечко из Новой Казаковщины
Орден Матери вручен Анжеле Свечко из Новой Казаковщины
Орден Матери вручен Анжеле Свечко из Новой Казаковщины

 
Теги: Гродно
 
 
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Накануне Дня матери эту высокую награду женщина принимала из рук председателя райисполкома Николая Розума. Искренние слова поздравления с эти событием ей...
 
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