Орден Матери вручен Анжеле Свечко из Новой Казаковщины





Накануне Дня матери эту высокую награду женщина принимала из рук председателя райисполкома Николая Розума. Искренние слова поздравления с эти событием ей адресовали Николай Аркадьевич и председатель Радунского сельсовета Андрей Шинкович и пожелали теплого семейного очага, здоровья пятерым детям и благополучия.

С семьей Свечко читатели «ВГ» познакомились в минувшем году. Поводом для написания статьи стало занесение ее на районную Доску Почета. С того момента прошло больше года. И перемены, конечно же, произошли. Старшая дочь Виктория окончила учебу и трудится в Гродно медицинской сестрой. Сын Алексей прислушался к советам родителей, какую выбрать профессию, и поступил в Гродненский медицинский колледж, будет фельдшером. Евгений сейчас в музыкальной школе осваивает игру на баяне. А младшенькая Ксюша — уже первоклассница. И, по ее словам, в школе пока ей все нравится.

Анжела Свечко своей любовью согревает деток. Ее большого материнского сердца, несомненно, хватает на всех.

















