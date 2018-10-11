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Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)

12.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)

Почетными гостями торжественного приема, посвященного Дню матери, в Вороновском райисполкоме стали женщины, которые с гордостью носят самое близкое и родное каждому человеку имя МАМА. 

По всей Беларуси всю неделю звучат искренние и чуткие слова-признания, подарены тысячи добрых улыбок, бесчисленное количество чудесных букетов украшают деловые офисы и уютные дома. И все это для них — наших самых родных и любимых, рассудительных и бескорыстных, отзывчивых и трудолюбивых, мудрых и терпеливых, ласковых и заботливых мам.


Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)

Приглашенные на торжественное мероприятие женщины материнство успешно совмещают с карьерой в сфере образования, страхования, медицины, сельского хозяйства, почтовой связи, торговли. О заслугах на профессиональном поприще, личных успехах и, конечно, о детях Марии Ивановны Лаврукевич, Тамары Дмитриевны Русак, Светланы Юрьевны Пилинко, Елены Ивановны Комар, Надежды Марьяновны Янушко, Натальи Владимировны Наркевич, Надежды Владиславовны Ластовской, Лилии Ивановны Тевель, Ирены Тадеушевны Клочко и Юлии Ивановны Волошиной говорили во время встречи.


Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)

Поздравления, цветы и подарки в этот день — признательность за каждодневный труд души прекрасных женщин.

Череда чудесных моментов продолжилась праздничным концертом в Вороновском центре культуры и народного творчества.


Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)
Сегодня в Вороновском райисполкоме состоялся торжественный прием ко Дню матери (Фото)

 
 
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Почетными гостями торжественного приема, посвященного Дню матери, в Вороновском райисполкоме стали женщины, которые с гордостью носят самое близкое и родное...
 
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