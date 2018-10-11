Шесть многодетных мам Вороновского района стали участницами торжественного приема, посвященного Дню матери, в облисполкоме

– В нашем государстве высоко ценится нелегкий труд матерей, созданы все условия для полноценного материнства. Для динамичного развития детей строятся школы, открываются детские сады. Только в этом году свои двери для дошколят распахнули четыре детских сада, возводятся две школы – в Гродно и в Островце, – отметил Виктор Лискович. – Но наша задача не только укрепить семью, но и помочь обрести ее тем, кто лишен родительского тепла. В опекунских семьях сегодня находятся почти тысяча детей. А в 27 домах семейного типа более чем для 200 юных жителей области создана максимально теплая домашняя обстановка. – Путевку в жизнь вместе с мужем дали шестерым детям, старшему сегодня 27 лет, – поделилась многодетная мама Лилия Синкевич из Вороновского района. – Конечно это огромный труд, но самый благодарный. В моей жизни забота о них сменяется следующим этапом – заботой у внуках.

Участниц приема, а в их лице всех матерей Гродненщины поздравил с праздником заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.

Среди приглашенных на торжественный прием – мамы шестерых детей Татьяна Васюк из Щучинского района, Наталья Окушко из Ошмянского, Валентина Родион из Зельвенского. А Инна Шабалина из Новогрудского района стала приемной мамой для шестерых детей супруга, и в этом году в их семье родился седьмой ребенок.

Каждый пятый житель принеманского края – ребенок. В области живут 210 тысяч детей, и за успехами и достижениями каждого неизменно стоит семья с ее главной хранительницей – мамой.

– Большая семья – это не только большая любовь, но и большая ответственность, главное в которой – окружать каждого заботой и быть достойным примером, – поделилась мама троих детей Анна Малюк, учитель химии и биологии Липнишковского детского сада-средней школы Ивьевского района. – Этот год для нас насыщен событиями. Старшая дочь Елизавета порадовала стобальным результатом на централизованном тестировании по белорусскому языку. С особым трепетом восприняли и новость о том, что год объявлен Годом малой родины: работаю учителем в родной школе, и именно с нее началась история создания нашей семьи – мы с мужем одноклассники.









Теплые слова и пожелания адресовали матерям начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий и председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Анатолий Зимновода.

Все приглашенные на торжественный прием получили подарки. Праздничное настроение помогли создать юные вокалисты, в каждом их выступлении звучали теплые слова о маме.











СТОИТ ПОЧИТАТЬ

Родительская слава и форум отцов. Итоги выездного заседания областной организации Белорусского союза женщин подвели в Лиде