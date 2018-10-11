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13 октября пройдёт прямая телефонная линия с Фёдором Римашевским
Новости Беларуси. Прямые телефонные линии пройдут 13 октября в Мингорисполкоме и администрациях районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первый заместитель председателя Мингорисполкома Фёдор Римашевский. Аналогично прямые линии будут работать в районных администрациях.
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Новости Беларуси. Прямые телефонные линии пройдут 13 октября в Мингорисполкоме и администрациях районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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