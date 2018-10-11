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Минчан приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
Новости Беларуси. В Минске продолжается сезон ярмарок выходного дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Во всех районах города можно будет приобрести овощи и фрукты нового урожая, а также свежее мясо, рыбу, молочную продукцию, мёд и непродовольственные товары.
Одна из главных площадок у «Чижовка-Арены». В этот раз свою продукцию здесь представят хозяйства Брестской области.
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Новости Беларуси. В Минске продолжается сезон ярмарок выходного дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Во всех районах города можно будет...
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