У изгнанной Андреевой нашелся неожиданный защитник

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– задает риторический вопрос Березин. –– продолжаетНеожиданного защитника Кати можно понять – цеховая солидарность. К тому же он лучше знает закулисье дикторского цеха на канале.Как стало известно ранее, теперь жители центральной части страны будут видетьтолько по выходным, да и то не всегда – она будет меняться с. А в будни ее место в студии программы "Время" займет руководитель информационной службы Первого. Причину такой рокировки руководство канала не называет. Но, судя по всему, Андреева устраивает там далеко не всех.Сама Екатерина перестановку в эфире пока не прокомментировала. Но роптать вряд ли станет, поскольку Клейменов как руководитель дирекции информационных программ – ее непосредственный начальник. К тому же он – член Совета директоров Первого канала. И идти против него – все равно что против ветра плевать.Тем более у нее полно других забот – плавать на яхтах, летать на частных самолетах, посещать элитные салоны красоты и висеть вниз головой на фитнесе.