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Во время выступления Путина произошло ЧП
Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ / ТАСС
Путин и Лукашенко около часа беседовали в Могилеве за закрытыми дверями, а затем вышли к прессе. Первым обратился к журналистам президент России, но буквально с первых же слов в зале пропал звук.
Судя по телевизионной картинке, транслируемой на большие экраны, российский президент был настроен оптимистично. Но чем мог быть вызван этот оптимизм так никто и не понял.
Через несколько минут звук восстановился и зал услышал, как Путин говорит о позитиве в отношениях Москвы и Минска, пишет "Московский комсомолец".
"Белоруссия занимает первое место в российском товарообороте со странами СНГ. Наш товарооборот с Белоруссией составляет 32 миллиарда долларов, но вполне реально вывести его на уровень 50 миллиардов", – сказал глава государства.
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Александр Лукашенко. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Напомним, что в Могилеве 12 октября прошел V российско-белорусский региональный форум. В этом году он был посвящен приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.
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Присутствующие на пресс-конференции журналисты не смогли услышать часть выступления российского президента.
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