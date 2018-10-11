Опасный рак желудка: главное, следить за симптомами

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Например, один из распространенных симптомов - расстройство желудка. Но для подтверждения опасений, нужно обследоваться, чтобы не перепутать рядовые проблемы пищеварения с раком.Специалисты назвали восемь подозрений на рак. Этот список включает:По статистике, более склонны к развитию этой формы рака мужчины в среднем 55 лет и старше, которые курят, питаются продуктами с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием обработанной пищи или красного мяса, а также солеными и маринованными блюдами.К врачу следует обратиться, если появилась диспепсия и потеря веса, анемия или постоянная рвота, чтобы далее пройти тестирование. Также повод посетить специалиста, если есть проблемы с глотанием и другими назваными симптомами.Рак желудка не следует путать с другими видами рака, которые могут возникать в брюшной полости, например, рак кишечника.Причина большинства раковых заболеваний кишечника пока неизвестна, но есть факторы, которые могут стать решающими для поражения.По данным Bowel Cancer UK, это люди, старше 50 лет с наследственностью рака толстой кишки, воспалительными заболеваниями кишечника (болезнь Крона или язвенный колит), а также диабета 2 типа и нездоровым образом жизни.Специалисты говорят, что риски рака кишечника увеличиваются, если есть один или несколько этих факторов. Конечно, это не означает, что вы обязательно заболеете им. Но точно так же, это не означает, если нет каких-либо факторов риска, то его можно избежать.