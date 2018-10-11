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Опасный рак желудка: главное, следить за симптомами

12.10.2018 20:48 — Разное | UDF  
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Симптомы рака желудка можно ошибочно принять за менее серьезные состояния, поэтому распознавание болезни на ранних стадиях может быть трудным. Однако есть восемь признаков, на которые следует обратить внимание и посетить врача, если у вас возникнут какие-либо из этих проблем.

Например, один из распространенных симптомов - расстройство желудка. Но для подтверждения опасений, нужно обследоваться, чтобы не перепутать рядовые проблемы пищеварения с раком.

Специалисты назвали восемь подозрений на рак. Этот список включает:

Боль в животе, которая может чувствоваться при пищеварении

Значительная потеря веса

Чувство раздутого живота

Потеря аппетита

Трудность глотания

Чувство тошноты или рвота (бывает с кровью)

Кровь в стуле, которая может иметь черный цвет

Отек или комок в желудке

По статистике, более склонны к развитию этой формы рака мужчины в среднем 55 лет и старше, которые курят, питаются продуктами с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием обработанной пищи или красного мяса, а также солеными и маринованными блюдами.

К врачу следует обратиться, если появилась диспепсия и потеря веса, анемия или постоянная рвота, чтобы далее пройти тестирование. Также повод посетить специалиста, если есть проблемы с глотанием и другими назваными симптомами.

Рак желудка не следует путать с другими видами рака, которые могут возникать в брюшной полости, например, рак кишечника.

Причина большинства раковых заболеваний кишечника пока неизвестна, но есть факторы, которые могут стать решающими для поражения.

По данным Bowel Cancer UK, это люди, старше 50 лет с наследственностью рака толстой кишки, воспалительными заболеваниями кишечника (болезнь Крона или язвенный колит), а также диабета 2 типа и нездоровым образом жизни.

Специалисты говорят, что риски рака кишечника увеличиваются, если есть один или несколько этих факторов. Конечно, это не означает, что вы обязательно заболеете им. Но точно так же, это не означает, если нет каких-либо факторов риска, то его можно избежать.

 
 
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Один из распространенных симптомов - расстройство желудка.
 
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