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В Украине убили белорусского волка-эмигранта Михася

12.10.2018 20:42 — Разное | UDF  
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Фото: vouk.by
В ноябре 2017 года ученые надели на пять волков, живущих в Беловежской пуще, GPS-ошейники, позволяющие отслеживать их перемещение. Мы уже рассказывали о волке по кличке Рыжий, который эмигрировал в Польшу.

Теперь выяснилась судьба другого эмигранта, Михася, который ушел в Украину. Он был убит сотрудниками лесного хозяйства, пишет vouk.by.

В начале сентября белорусские специалисты побывали в Украине и осмотрели места, где Михась прибился к стае. Белорусский волк нашел себе самку, у них появились четверо волчат (генетический анализ покажет, являются ли они детьми Михася или убитого ранее волка из той стаи, к которой принадлежала самка).

Недолгая семейная жизнь способствовала тому, что Михась прибавил в весе. Менее года назад при отлове в Беловежской пуще он весил только 39 кг, на момент убийства — 50 кг.

Михась жил с семьей в небольшом леске, отдыхали они в подсолнечном поле. Когда подсолнухи убрали, волкам уже особо не было где прятаться. В середине сентября Михаила и одного из волчат застрелили. Волчица с тремя волчатами остались одни.

Белорусский волк придерживался специфической диеты: любил фрукты, ягоды и мышей, а крупные животные в его рационе встречались не так часто. Но сотрудники местного лесного хозяйства посчитали его конкурентом охотников: мол, он мог истребить в лесу косуль. Хотя, согласно исследованиям ученых, наличие волчьей стаи не сокращает популяцию копытных на этой территории, а лишь замедляет ее рост.

 
 
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В ноябре 2017 года ученые надели на пять волков, живущих в Беловежской пуще, GPS-ошейники.
 
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