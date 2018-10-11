В Украине убили белорусского волка-эмигранта Михася

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Теперь выяснилась судьба другого эмигранта, Михася, который ушел в Украину. Он был убит сотрудниками лесного хозяйства, пишетВ начале сентября белорусские специалисты побывали в Украине и осмотрели места, где Михась прибился к стае. Белорусский волк нашел себе самку, у них появились четверо волчат (генетический анализ покажет, являются ли они детьми Михася или убитого ранее волка из той стаи, к которой принадлежала самка).Недолгая семейная жизнь способствовала тому, что Михась прибавил в весе. Менее года назад при отлове в Беловежской пуще он весил только 39 кг, на момент убийства — 50 кг.Михась жил с семьей в небольшом леске, отдыхали они в подсолнечном поле. Когда подсолнухи убрали, волкам уже особо не было где прятаться. В середине сентября Михаила и одного из волчат застрелили. Волчица с тремя волчатами остались одни.Белорусский волк придерживался специфической диеты: любил фрукты, ягоды и мышей, а крупные животные в его рационе встречались не так часто. Но сотрудники местного лесного хозяйства посчитали его конкурентом охотников: мол, он мог истребить в лесу косуль. Хотя, согласно исследованиям ученых, наличие волчьей стаи не сокращает популяцию копытных на этой территории, а лишь замедляет ее рост.