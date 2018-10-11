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Сербия планирует взять у России $500 млн в кредит для модернизации своей ж/д сети

12.10.2018 21:09 — Разное | Интерфакс  
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Белград, вероятно, возьмет у России кредит на сумму $500 млн, который планирует потратить на модернизацию сети железных дорог, заявила вице-премьер Сербии Зорана Михайлович журналистам в пятницу.

Как сообщает агентство Bloomberg, выдача нового российского кредита под государственные гарантии, по словам З.Михайлович, может быть согласована в преддверие визита в Сербию президента РФ Владимира Путина.

Ожидается, что модернизация железнодорожной сети затронет основные магистрали по всей стране, включая те, что ведут в Венгрию, Македонию и Черногорию - в портовый город Бар на Адриатическом море.

Агентство напоминает, что ранее Сербия брала у РФ кредит в размере $800 млн, который почти полностью израсходован.

Ранее в пятницу агентство сообщало со ссылкой на администрацию сербского президента Александра Вучича, что в Белграде рассчитывают на визит В.Путина в начале следующего года.

Отмечается, что вскоре пройдет встреча межправительственного комитета по сотрудничеству двух стран для подготовки совместных проектов и наращивания торгового сотрудничества.

А.Вучич приезжал в Россию с рабочим визитом в начале октября. Тогда он встретился в Кремле с В.Путиным и пригласил его посетить Белград в ближайшее время.

 
 
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Белград, вероятно, возьмет у России кредит на сумму $500 млн, который планирует потратить на модернизацию сети железных дорог, заявила вице-премьер Сербии Зорана...
 
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