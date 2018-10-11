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Власти США ограничивают экспорт ядерных технологий в Китай - газета

12.10.2018 20:37 — Разное | Интерфакс  
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Власти США 11 октября ввели ограничения на экспорт ядерных технологий в Китай, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, действия Пекина и китайских госкомпаний привлекли внимание Совета национальной безопасности, который, изучив вопрос, пришел к выводу, что КНР наращивает усилия для получения незаконного доступа к технологиям с целью их использования как в военных, так и в коммерческих целях.

Совет также выявил, что Китай неправомерно переправляет американские ядерные технологии в другие страны.

Новые правила, вступившие в силу в четверг, предусматривают "презумпцию отказа" для поставок продукции американской ядерной промышленности китайской госкомпании China General Nuclear Power Co. (CGN), лидеру этого сектора в КНР, отмечают источники.

Ограничения не означают полного запрета на продажу технологий в Китай, однако Штаты будут требовать гораздо больше гарантий, чем раньше, что технологии не будут использованы ненадлежащим образом.

США будут проверять каждую сделку с CGN и принимать отдельные решения в каждом случае, говорят источники.

Ограничение экспорта ядерных технологий является лишь одним из шагов, предпринимаемых администрацией президента США Дональда Трампа, для давления на Китай, отношения с которым у Штатов все больше ухудшаются.

В 2017 году США экспортировали в КНР ядерные технологии на сумму порядка $170 млн. Китай является одной из немногих стран мира, делающих крупные инвестиции в развитие ядерной промышленностью, и согласно оценкам отраслевых экспертов, объем этого рынка в КНР может составлять миллиарды долларов.

 
 
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Власти США 11 октября ввели ограничения на экспорт ядерных технологий в Китай, пишет газета The Wall Street Journal. По данным источников газеты, действия Пекина и китайских...
 
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