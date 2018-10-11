Дворец Романовых в Грузии обретет новую жизнь

Бывший дворец Романовых и прилегающий к нему уникальный парк, которые находятся в курортном поселке Ликани близ города Боржоми, через три года предстанут перед их посетителями в своем первозданном виде, обогащенные современной туристической инфраструктурой.

Презентацию проекта реставрации этого исторического комплекса, которому год назад решением правительства Грузии был присвоен статус недвижимого памятника национального культурного наследия, провел в пятницу в Ликани менеджмент государственного ОАО "Партнерский фонд", управляющий данным комплексом.

"Страны, вовлеченные в глобальную индустрию туризма, создают легенды для привлечения туристов, используют для этого новейшие маркетинговые технологии. Мы же сейчас находимся на месте, которое оживляет легендарную эпоху реальной истории", - заявил на презентации исполнительный директор фонда Давид Саганелидзе.

По его словам, для полной реабилитации и реставрации этого комплекса потребуется три года, после чего он станет интересен для туристов не только своей исторической нагрузкой, но и с точки зрения медицинского туризма.

Проект реставрации подготовлен Международным советом Национального союза Грузии по вопросам памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) и компаниями "Грузинское наследие" и "Architects.ge 2". Работы по восстановлению комплекса профинансирует "Партнерский фонд" и его дочерняя компания "Ликани резиденс".

В частности, предусматривается создание во дворце Романовых музея, в котором будут представлены отреставрированные предметы, имеющие статус культурного наследия, образцы прикладного искусства и другие культурные ценности. На территории же парка, занимающего площадь в семь гектаров, планируется развить туристическую инфраструктуру с центром для визитеров, построить гостиницу, конференц-блоки, пешеходный мост, другие объекты.

Дворец Романовых - вилла в мавританском стиле, построенная в Ликани по указу российского императора для великого князя Николая Михайловича в 1892-1895 годах. Часть обстановки дворца хранится в Государственном музее Грузии.

В советское время дворец Романовых перешел в собственность государства. Здесь часто отдыхали первые лица советского государства, в том числе Иосиф Сталин. После обретения Грузией независимости дворец функционировал как летняя резиденция президента страны.

ОАО "Партнерский фонд", 100% которого принадлежит государству, был учрежден правительством Грузии в июне 2011 года с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов.