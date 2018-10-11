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Лукашенко и Путин побывали в Александрии, поели драников и проехались на ГАЗ-69

12.10.2018 20:00 — Разное | Интерфакс  
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в V Форуме регионов, уделили несколько часов неформальному общению, сообщило государственное агентство БелТА.

Лукашенко и Путин побывали в Александрии, поели драников и проехались на ГАЗ-69
Лукашенко пригласил российского лидера посетить свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района. Лукашенко и Путин осмотрели дом, где рос будущий белорусский президент, прогулялись по деревне, полюбовались местными красотами.

Также они побывали и на Трофимовой кринице, с которой президента Беларуси связывает семейная история: в свое время источник обустроил дед президента - плотник Трофим. По его имени люди и стали называть это место.

Лукашенко и Путин побывали в Александрии, поели драников и проехались на ГАЗ-69
Специально для президента России Александр Лукашенко провел экскурсию по облагороженной территории криницы. Президенты выпили из родника кристально чистой воды, которая считается целебной.

Особый антураж воспоминаниям и экскурсии по малой родине белорусского лидера придал и транспорт, на котором передвигались президенты. Вместо традиционного для глав государств авто представительского класса был выбран модернизированный автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска. Президент Беларуси лично сел за руль.

Лукашенко и Путин побывали в Александрии, поели драников и проехались на ГАЗ-69
В исконно белорусском стиле были выдержаны и приготовленные для Владимира Путина угощения, которые подавались в родном доме президента Беларуси. Блины и драники из печи пробовали с пылу с жару. Блюда белорусской кухни были и в меню основного обеда глав государств.

 
 
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в V Форуме регионов, уделили...
 
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