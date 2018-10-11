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Лукашенко и Путин побывали в Александрии, поели драников и проехались на ГАЗ-69
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в V Форуме регионов, уделили несколько часов неформальному общению,
Также они побывали и на Трофимовой кринице, с которой президента Беларуси связывает семейная история: в свое время источник обустроил дед президента - плотник Трофим. По его имени люди и стали называть это место.
Особый антураж воспоминаниям и экскурсии по малой родине белорусского лидера придал и транспорт, на котором передвигались президенты. Вместо традиционного для глав государств авто представительского класса был выбран модернизированный автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска. Президент Беларуси лично сел за руль.
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в V Форуме регионов, уделили...
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