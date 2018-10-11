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Арина Соболенко не поедет на Итоговый турнир WTA из-за 329-й ракетки мира

12.10.2018 19:37 — Разное | Интерфакс  
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Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко лишилась возможности выступить на Итоговом турнире года WTA в Сингапуре, проиграв швейцарке Тимеа Бачински.

Соболенко упорно сражалась, но уступила – 6:7 (2:7), 6:7 (5:7). Примечательно, что белоруска занимает 11-е место в рейтинге WTA, а представительница Швейцарии – 329-е.

Арина Соболенко не поедет на Итоговый турнир WTA из-за 329-й ракетки мира
Доподлинно известно, что на итоговом турнире года выступят румынка Симона Халеп, немка Ангелика Кербер, японка Наоми Осака, датчанка Каролина Возняцки и чешка Петра Квитова. Имеют шансы туда попасть чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина, голландка Кики Бертенс и американка Слоан Стивенс.

Итоговый турнир года WTA пройдет в Сингапуре с 21 по 28 октября.

 
 
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Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко лишилась возможности выступить на Итоговом турнире года WTA в Сингапуре, проиграв швейцарке Тимеа Бачински....
 
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