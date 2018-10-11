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Арина Соболенко не поедет на Итоговый турнир WTA из-за 329-й ракетки мира
Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко лишилась возможности выступить на Итоговом турнире года WTA в Сингапуре, проиграв швейцарке Тимеа Бачински.
Соболенко упорно сражалась, но уступила – 6:7 (2:7), 6:7 (5:7). Примечательно, что белоруска занимает 11-е место в рейтинге WTA, а представительница Швейцарии – 329-е.
Итоговый турнир года WTA пройдет в Сингапуре с 21 по 28 октября.
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Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко лишилась возможности выступить на Итоговом турнире года WTA в Сингапуре, проиграв швейцарке Тимеа Бачински....
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