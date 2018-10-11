"В 2028 году президент пожмет руку последнему предпринимателю". Почему закрываются ИП

«В 2028 году президент пожмет руку последнему предпринимателю, занимающемуся розничной торговлей, если негативная динамика сохранится», — прогнозировали ИП на одном из последних форумов.





«Поняла, что не вытягиваю. За аренду и все налоги нужно отдавать государству 500−600 долларов в месяц», — рассказывает предпринимательница Алла, которая 11 лет торговала обувью, но в мае 2015 года закрыла ИП.





TUT.BY узнал у ипэшников, которые закрылись или собираются это сделать, что помешало им остаться в бизнесе. узнал у ипэшников, которые закрылись или собираются это сделать, что помешало им остаться в бизнесе.





В МНС рассказали, как изменяется число ИП, которые занимаются розничной торговлей. Так, в 2016 году их было 67 679, в 2017-м — 66 735, а в январе-августе этого года — 66 356.





«Получаю зарплату и не думаю, как оплатить налоги и аренду»





Минчанка Елена Пудеева стала предпринимателем в 2001 году — открыла вместе с мужем точку с мясными продуктами.





До того как открыть ИП, женщина 15 лет была домохозяйкой. Но после того как часть, где служил ее муж, сократили, а он остался без работы и пенсии, семья стала думать, как заработать деньги на жизнь.





— Мы были еще молоды и решили открыть свой бизнес. Надо было около пяти тысяч долларов отдать, чтобы одно место получить. Муж попросил средства у друга, и тот стал нашим инвестором. Сами бы не справились. Прибыль делилась в соотношении 70 на 30.





В итоге семья открыла 4 колбасных места и 6 точек с мясными продуктами. «Муж проработал буквально два года и сказал: „Это не моё“. Мы ушли от мяса, и в 2004 году остались только с колбасой», — вспоминает Елена. Еще через год женщина развелась и начала обеспечивать себя самостоятельно.





Через пять лет Елене пришлось перебраться на Комаровку — на предыдущем месте работы с предпринимателями начали расторгать договоры и «выгонять на улицу». Сначала она открыла на центральном рынке одну точку, потом их число доросло до четырех. Однако, по словам женщины, этого количества все равно было недостаточно для бизнеса.





— Зарабатывают люди, которые держат по 10 мест, — даже если с места по сто долларов прибыли, в месяц уже тысяча долларов выходит. А три точки в убыток работают. Кроме того, в условном 2001 году еще не было гипермаркетов, люди гораздо больше покупали, и работать было проще. Сейчас очень много магазинов со скидками, акциями, распродажами.





В 2013 году Елена попробовала открыть небольшой магазин с мясными продуктами в Уручье. Однако с этого момента начались ее предпринимательские неудачи.





— Мне просто не дали работать. Как бы вы поступили, если каждый день в магазин приходит проверка? Хотя первые полгода они не имеют такого права. Или когда из-за одного отсутствующего коврика дают штраф в тысячу долларов и закрывают магазин на сутки. Можно было просто замечание сделать, и я бы через полчаса его положила на место.





Параллельно с неудачами в магазине торговые точки на рынке стали приносить все меньше денег, поэтому в итоге женщина решила закрыть бизнес. «Бизнес пришлось закрыть, когда стала на аренду выносить деньги из квартиры», — говорит Елена. Сейчас она трудится администратором в салоне красоты и о своем выборе не жалеет. С торговлей она уже никак не связана.





— Сейчас я зарабатываю больше, чем во времена, когда держала эти точки. К тому же получаю свою зарплату и не думаю о том, как мне оплатить налоги и аренду или встретить проверку. Может быть, и осталась бы работать, но когда деньги на оплату бизнеса пришлось искать в других местах, поняла, что надо уходить.





Женщина говорит, что возвращаться в бизнес не хочет.





— Считаю, что в нашем государстве бизнес нельзя строить. Есть люди, которые оказались в моей ситуации и продолжают работать. Просто куда уйти в 50 лет — сейчас даже молодым негде устроиться, — поясняет свою позицию Елена.





Сейчас женщине 55 лет, и через полтора года она должна выйти на пенсию. Однако уходить на заслуженный отдых так скоро женщина не собирается. Если она перестанет трудиться, ее доход упадет примерно на 500 рублей.





— Я так думаю, что у меня будет минимальная пенсия. Еще не узнавала, но мои знакомые предприниматели, которые уходили, получали примерно по 200 рублей. Поэтому буду работать, пока будут силы. Накоплений у меня нет — что получили, то и проели.





Нынешний доход Елены — 500−700 рублей. Она работает администратором в салоне красоты, и доход зависит от количества клиентов. Во времена предпринимательства могла зарабатывать до двух тысяч долларов ежемесячно, перед закрытием зарплата была минимальной — около 300 рублей.









«Продаешь товар, отдаешь долги. И так по кругу»





50-летняя витеблянка Алла прекратила работать предпринимателем в мае 2015 года. До этого она 11 лет торговала женской обувью. Женщина признается, что мысли о закрытии появились после того, как «выручка стала почти неощутимой, а количество покупателей уменьшилось в разы.» Сейчас она нигде не работает.





— Поняла, что не вытягиваю. За аренду и все налоги нужно отдавать государству 500−600 долларов в месяц. Для меня это большие деньги.





По словам женщины, главными причинами, по которым она закрыла ИП, были снизившаяся покупательная способность и высокая аренда. «Платишь за все, но не факт, что продашь товар», — объясняет предпринимательница. Чистую прибыль в последние годы она даже не высчитывала.





— Это был бесконечный процесс одалживания. Один короб с обувью стоит 500−600 долларов, и их нужно несколько. Когда долго работаешь, люди уже идут навстречу, разрешают взять вещи в рассрочку. Продаешь его, отдаешь долги. И так по кругу.





Изначально Алла занялась бизнесом после увольнения и развода с мужем. С первоначальным капиталом помогли знакомые — они одолжили деньги женщине, после чего та смогла в рассрочку купить место в новом торговом центре. «Начинала с двух моделей», — вспоминает предпринимательница.





— Сперва это была недорогая обувь, потом перешла на достойную кожаную. Это было очень затратно, брала кредиты. Но я такой человек, который не может накручивать сумасшедшие проценты. Хочется, чтобы покупатель был благодарен. Сарафанное радио срабатывало, и ко мне ходили люди.





Предпринимательница рассказывает, что «большой прибыли она никогда не видела». «Особо звезд с неба никогда не хватала», — объясняет она. Одно время Алла делила торговое место с подругой — вначале они привозили обувь «в складчину» и продавали ее по очереди, потом разделились и трудились в одном роллете. Так продолжалось семь лет, пока женщины окончательно не разошлись.





После закрытия ИП прошло уже несколько лет, но Алла до сих пор не может найти новую работу — все это время ее финансово поддерживают родственники. Женщина рассказывает, что пока она помогает маме и сестре с двумя детьми. «Теперь вместо няни и домработницы», — поясняет бывшая предпринимательница.





— Но скоро придется регистрироваться где-то. Я не хочу быть тунеядцем и платить коммуналку по повышенным тарифам. В данный момент я искала вакансии продавца, кладовщика или администратора. Но без нормального знания компьютера никуда не берут. Если бы голодала, может быть, и нашла что-то. Но вообще у нас такая низкооплачиваемая работа… Предлагают 300−400 рублей на руки.





Сестра Аллы тоже предприниматель, но у нее совершенно другая сфера — автомобильные запчасти. В бизнесе женщина более 15 лет и закрываться пока не планирует.





— Сразу были ларьки, но потом их продали. Потом она взяла в аренду помещение в многоквартирном доме и открыла свой магазин. Пойти работать конкретно к ней не предлагала, однако советовала заняться делом попроще — фильтры, масла. Но в этом не разбираюсь, иначе давно бы начала подобное дело, — объясняет Алла.





Алла сейчас нигде не работает, поэтому ее доход — 0 рублей. Помогают родные. Перед закрытием ИП получала 300−400 рублей ежемесячно, в пиковые месяцы зарабатывала до 1000 долларов.





«За две недели наторгуешь на сто долларов, и всё»





Минчанка Жанна Ларионова в торговле около десяти лет. Однако после нового года женщина планирует закрыть ИП — сейчас она распродает остатки. При этом она уже два года параллельно работает уборщицей. Муж, который трудился с ней в паре, уже ушел из бизнеса и стал таксистом.





— Кушать-то хочется, а в торговле смысла нет. Полная задница наступила два года назад. За две недели наторгуешь на сто долларов, и все. Тут не вытягивается даже аренда. В данный момент у меня задолженность 180 рублей, и я никак не могу с начала месяца их собрать. Поэтому у меня есть основная работа.





Первое и последнее место работы у женщины — Червенский рынок. «Я там всю жизнь. Была и на Тракторном была, и на Ждановичах, но в итоге возвращалась обратно», — вспоминает предпринимательница.





Продавала мужской трикотаж — от рубашек и джемперов до футболок и курток. Несмотря на то что, по словам женщины, «мужчины менее привередливые», покупателей с каждым годом не прибавляется.





— Молодежь все реже и реже приходит. Сейчас с рынка покупатели ушли в большие торговые центры. В некоторых продают очень дешевые вещи, но я не знаю, как можно вывешивать такой товар. Лежат жеваные и страшные мужские рубашки, и с них свисают нитки. Бывает, что приходят люди и рассказывают: «Купил в таком-то известном магазине майку, она пошла пятнами». А у меня футболки качественные — человек отдает 35 рублей, говорит большое спасибо и приходит снова.





Женщина рассказывает, что к ней до сих пор приходят постоянные покупатели, но все реже и реже.





— Очень приятно, когда человек купил куртку или футболку и она за три-четыре года осталась в нормальном состоянии. Я люблю до сих пор, если есть возможность такая, прикупить что-то у своих предпринимателей. Иногда берешь вещи, которых нигде в городе и нет.





По словам Жанны, закрывающиеся ипэшники обычно уходят на государственную работу или кое-как дорабатывают до пенсии. «Тут возраст такой, что не везде берут», — объясняет она.





— Может быть, если бы люди имели достойную зарплату, наше положение как-то изменилось. Но они получают по 300 рублей, приходят и говорят, что куртка за 140 рублей — это очень дорого. К нам раньше все время ходил средний класс — работяги, заводчане. Сейчас он вымер, остались богатые и бедные.





Жанна работает уборщицей и получает 700−750 рублей. В последние месяцы перед закрытием ИП, по ее словам, «выходит в ноль». «Лет пять назад» зарабатывала до 1000 долларов в месяц.









«Покупатели предпочитают другие формы приобретения товара»





— Если кто-то закрывает бизнес, я бы рассматривал это более оптимистично — как подход к началу нового этапа в жизни. Прекратил одно дело, которое оказалось не очень конкурентоспособным, но появилась возможность перейти в другое. Все равно навыки предпринимательства и работы с людьми остаются, — считает Петр Арушаньянц, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Ранее он был «главным по ипэшникам», занимал должность директора департамента по предпринимательству Минэкономики





Он считает, что стремительного сокращения ипэшников не происходит.





— Мое убеждение глубокое — их количество все же сокращается только потому, что покупатели предпочитают другие формы приобретения товара. Соответственно, предприниматели уходят с рынка. Люди, в свою очередь, отправляются в магазины, торговые центры, заказывают вещи через интернет. Таким образом, торговля перемещается туда.





По мнению Арушаньянца, количество торговцев все еще достаточно большое, и «потенциал сохраняется сильный». Однако предпринимателям стоит внимательнее следить за предпочтениями клиентов.





— Его хватит еще на много лет. Во всяком случае именно предпочтения покупателей определяют, насколько долго просуществуют рынки. Это никак не зависит от того, что власти проводят политику истребования документов. Как раз с властями тоже идет контакт — рабочая группа в Минэкономики сняла очень многие вопросы и разработала компромисс.