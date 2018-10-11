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Россельхознадзор закатал в землю тонны французских сыров и испанских колбас
Россельхознадзор отчитался об утилизации 5,5 тонн санкционной колбасы, сыров и мяса, которые обнаружили во время проверки на складе в Москве,
В перечне уничтоженной продукции: сыры в ассортименте (72 наименования) производства Англии, Дании, Германии, Италии, Испании, Франции и Нидерландов общим весом более 3,9 тонны и колбасные изделия в ассортименте (30 сортов) производства Испании и Италии общим весом около 1,5 тонны.
Сообщается, что вся продукция была уничтожена на специальном полигоне отходов в Московской области. Утилизированная партия оказалась одной из самых крупных за время действия продовольственного эмбарго, которое ввели в России 7 августа 2014 года.
Как напоминает Свобода, 6 августа 2015 года в России вступил в действие указ президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ".
Недавно Путин продлил продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России после аннексии Крыма и за поддержку сепаратистов на востоке Украины.
В черном списке оказались страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. Позже в него была включена и Украина.
Российские власти публично уничтожают "санкционную" еду, которую надзорные органы находят на прилавках российских магазинов, несмотря на протесты и требование принять закон о безвозмездной передаче продуктов нуждающимся категориям граждан России.
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Россельхознадзор отчитался об утилизации 5,5 тонн санкционной колбасы, сыров и мяса, которые обнаружили во время проверки на складе в Москве, сообщается на...
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