Россельхознадзор закатал в землю тонны французских сыров и испанских колбас





Сообщается, что вся продукция была уничтожена на специальном полигоне отходов в Московской области. Утилизированная партия оказалась одной из самых крупных за время действия продовольственного эмбарго, которое ввели в России 7 августа 2014 года.













Как напоминает Свобода, 6 августа 2015 года в России вступил в действие указ президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ".





Недавно Путин продлил продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России после аннексии Крыма и за поддержку сепаратистов на востоке Украины.





В черном списке оказались страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. Позже в него была включена и Украина.





Российские власти публично уничтожают "санкционную" еду, которую надзорные органы находят на прилавках российских магазинов, несмотря на протесты и требование принять закон о безвозмездной передаче продуктов нуждающимся категориям граждан России.

В перечне уничтоженной продукции: сыры в ассортименте (72 наименования) производства Англии, Дании, Германии, Италии, Испании, Франции и Нидерландов общим весом более 3,9 тонны и колбасные изделия в ассортименте (30 сортов) производства Испании и Италии общим весом около 1,5 тонны.