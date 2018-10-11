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Мошенники завлекают пользователей AliExpress в поддельные интернет-магазины

12.10.2018 20:30 — Разное | Партизан  
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«Доктор Веб» предупреждает о том, что сетевые мошенники организовали новую киберкампанию, нацеленную на пользователей популярной торговой площадки AliExpress.


Эти сообщения оформлены с использованием логотипа и фирменного стиля компании Alibaba Group, которой принадлежит интернет-магазин AliExpress. Письма содержат обращение к получателю по имени – вероятно, отправители считают, что это должно усыпить его бдительность.

Аналитики «Доктор Веб» полагают, что информацию о реальных клиентах AliExpress мошенники могли получить, воспользовавшись купленной или украденной базой данных одного из многочисленных кэшбек-сервисов. 

В письме говорится о том, что адресат ранее являлся активным покупателем на сайте AliExpress, приобретал там товары и оставлял отзывы, в связи с чем ему предоставляется доступ к особому интернет-магазину с многочисленными скидками и подарками.

Ссылка в письме ведет на веб-сайт, оформленный в виде интернет-магазина. На самом же деле при попытке приобрести здесь какой бы то ни было товар пользователь перенаправляется на другие торговые площадки. 

Многие из них ранее были замечены в мошеннических действиях, таких как отправка клиентам покупок, не соответствующих описанию, или перепродажа по завышенным ценам низкокачественных подделок популярных товаров, в связи с чем адреса этих ресурсов уже присутствуют в соответствующих базах Родительского и Офисного контроля Dr.Web.

 
 
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«Доктор Веб» предупреждает о том, что сетевые мошенники организовали новую киберкампанию, нацеленную на пользователей популярной торговой площадки AliExpress.
 
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