Мошенники завлекают пользователей AliExpress в поддельные интернет-магазины





Эти сообщения оформлены с использованием логотипа и фирменного стиля компании Alibaba Group, которой принадлежит интернет-магазин AliExpress. Письма содержат обращение к получателю по имени – вероятно, отправители считают, что это должно усыпить его бдительность.





Аналитики «Доктор Веб» полагают, что информацию о реальных клиентах AliExpress мошенники могли получить, воспользовавшись купленной или украденной базой данных одного из многочисленных кэшбек-сервисов.





В письме говорится о том, что адресат ранее являлся активным покупателем на сайте AliExpress, приобретал там товары и оставлял отзывы, в связи с чем ему предоставляется доступ к особому интернет-магазину с многочисленными скидками и подарками.





Ссылка в письме ведет на веб-сайт, оформленный в виде интернет-магазина. На самом же деле при попытке приобрести здесь какой бы то ни было товар пользователь перенаправляется на другие торговые площадки.





Многие из них ранее были замечены в мошеннических действиях, таких как отправка клиентам покупок, не соответствующих описанию, или перепродажа по завышенным ценам низкокачественных подделок популярных товаров, в связи с чем адреса этих ресурсов уже присутствуют в соответствующих базах Родительского и Офисного контроля Dr.Web.