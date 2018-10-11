Самой интересной эпохой в истории Беларуси молодежь считает ВКЛ

Таковы результаты исследования, которое в 2018 году провел Институт социологии НАН Беларуси. Для исследования были опрошены почти 800 студентов вузов в Минске , Могилеве и Гродно





Молодежь просили выбрать наиболее значимые для Беларуси историко-культурные события (этапы, процессы и явления). Итак, в топе оказались победа СССР над нацистской Германией, спортивные достижения Беларуси, и — неожиданно — полет Гагарина.





На вопрос о том, какая эпоха в отечественной истории нравится больше других, лидерами оказались ВКЛ и начало XXI века. Хотя почти каждый пятый респондент затруднился ответить на вопрос (18,9%, на графике эта доля не указана).





Уточним, что некоторые из предложенных вариантов ответов (эпоха Московского царства, Ивана Грозного, Петра I) напрямую не относятся к белорусской истории.









Исследование было проведено в 2018 году научным коллективом Института социологии НАН: Натальей Сосновской, Ольгой Мицкевич и Дианой Карамызовой под руководством кандидата социологических наук, доцента Ирины Лашук.





TUT.BY научным сотрудником Института социологии Кириллом Стаселько. Данные предоставленынаучным сотрудником Института социологии Кириллом Стаселько.



