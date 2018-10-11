ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самой интересной эпохой в истории Беларуси молодежь считает ВКЛ

12.10.2018 20:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Студенты белорусских вузов называют эпоху ВКЛ одной из самых интересных в истории страны.

Таковы результаты исследования, которое в 2018 году провел Институт социологии НАН Беларуси. Для исследования были опрошены почти 800 студентов вузов в Минске, Могилеве и Гродно.

Молодежь просили выбрать наиболее значимые для Беларуси историко-культурные события (этапы, процессы и явления). Итак, в топе оказались победа СССР над нацистской Германией, спортивные достижения Беларуси, и — неожиданно — полет Гагарина.


На вопрос о том, какая эпоха в отечественной истории нравится больше других, лидерами оказались ВКЛ и начало XXI века. Хотя почти каждый пятый респондент затруднился ответить на вопрос (18,9%, на графике эта доля не указана).

Уточним, что некоторые из предложенных вариантов ответов (эпоха Московского царства, Ивана Грозного, Петра I) напрямую не относятся к белорусской истории.


Исследование было проведено в 2018 году научным коллективом Института социологии НАН: Натальей Сосновской, Ольгой Мицкевич и Дианой Карамызовой под руководством кандидата социологических наук, доцента Ирины Лашук. 

Данные предоставлены TUT.BY научным сотрудником Института социологии Кириллом Стаселько.


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студенты белорусских вузов называют эпоху ВКЛ одной из самых интересных в истории страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пятерым россиянам разрешили выступать за сборную Беларуси по биатлону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика