|
Областной семинар по вопросам организации работы отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста
12.10.2018 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
10 октября 2018 года в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» проведен областной рабочий семинар по вопросам организации работы отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста.
Участники семинара ознакомились с материально-технической базой отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Бреста», посетили презентации практик работы кружков по интересам, действующим в отделении.
В рамках проведения семинара специалистами отдела социальной поддержки населения и стационарных социальных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома разъяснены нормативно-правовые аспекты по организации социального обслуживания в условиях дневного пребывания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Областной семинар по вопросам организации работы отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста
10 октября 2018 года в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» проведен областной рабочий семинар по вопросам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)