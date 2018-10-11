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Областной семинар по вопросам организации работы отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста

12.10.2018 21:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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10 октября 2018 года в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» проведен областной рабочий семинар по вопросам организации работы отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59668.php

Областной семинар по вопросам организации работы отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста

Участники семинара ознакомились с материально-технической базой отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Бреста», посетили презентации практик работы кружков по интересам, действующим в отделении.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59668.php

Областной семинар по вопросам организации работы отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста

В рамках проведения семинара специалистами отдела социальной поддержки населения и стационарных социальных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома разъяснены нормативно-правовые аспекты по организации социального обслуживания в условиях дневного пребывания.

 
Теги: Брест
 
 
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10 октября 2018 года в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» проведен областной рабочий семинар по вопросам...
 
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