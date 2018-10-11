|
Велосипедные билборды появились в Бресте
12.10.2018 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
Инициатор - учреждение "За вело Брест" при поддержке коммерческих партнёров.
Место для размещения предоставлено городскими властями бесплатно в рамках социальной рекламы.
Изначально учреждением "За вело Брест" было создано 10 макетов соцрекламы.
Отобрано для печати (по результатам опроса велосообщества) три варианта.
Третий вариант (в приложении) не прошёл согласование в отделе идеологии. Итог - два вида билбордов будут популяризировать велодвижение в городе. "За вело Брест" принимает новые варианты билбордов на будущий год.
Макеты просьба высылать на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инициатор - учреждение "За вело Брест" при поддержке коммерческих партнёров. Место для размещения предоставлено городскими властями бесплатно в рамках...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)