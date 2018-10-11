Велосипедные билборды появились в Бресте

Инициатор - учреждение "За вело Брест" при поддержке коммерческих партнёров.



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Место для размещения предоставлено городскими властями бесплатно в рамках социальной рекламы.



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Изначально учреждением "За вело Брест" было создано 10 макетов соцрекламы.



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Отобрано для печати (по результатам опроса велосообщества) три варианта.



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Третий вариант (в приложении) не прошёл согласование в отделе идеологии. Итог - два вида билбордов будут популяризировать велодвижение в городе. "За вело Брест" принимает новые варианты билбордов на будущий год.



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Макеты просьба высылать на zavelobrest@gmail.com