ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Есть идея – предлагай": проект "#999" собирает мнения жителей Бреста

12.10.2018 21:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

“Есть идея – предлагай”: проект “#999” собирает мнения жителей Бреста, для того, чтобы улучшить публичные мероприятия в городе


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59666.php

"Есть идея – предлагай": проект "#999" собирает мнения жителей Бреста

С августа Агентство регионального развития “Дзедзіч” реализует проект “#999”. Его цель – генерирование новых идей, налаживание публичной дискуссии по современным формам проведения уличных праздников и встречи с организаторами крупных фестивалей, которые проходят в Беларуси.

В рамках проекта “#999” была создана рабочая группа, которая собирает идеи граждан и разрабатывает предложения к местным властям по улучшению качества городской культурного пространства. Ведь именно жители Бреста знают что нужно, чтобы мероприятия в их городе стали более интересными.

Высказать свои мнения и предложения (в том числе – анонимно) по поводу проведения уличных мероприятий, тем, достойных освещения во время празднования 1000-летия Бреста, можно заполнив онлайн-форму

Дедлайн – 19 октября.

Организаторам проекта очень важно услышать, как можно больше жителей города: от подростков до людей пожилого возраста. Каждое мнение будет важным и уместным! Именно ваши ответы смогут повлиять на то, чтобы в Бресте появились городские праздничные мероприятия современных креативных форматов.

Проект “#999” начался в сентябре 2018 года историческим лекторием. В рамках проекта уже прошли три образовательные встречи с организаторами фестивалей “Stereo Weekend с Новым Радио”, “SPRAVA” и арт-пикника “Freaky Summer Party”. Впереди – еще две встречи. Следите за объявлениями на сайте и в группах Агентства регионального развития “Дзедзіч”.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
“Есть идея – предлагай”: проект “#999” собирает мнения жителей Бреста, для того, чтобы улучшить публичные мероприятия в городе С августа Агентство регионального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин: России и Беларуси под силу довести товарооборот до 50 млрд долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика