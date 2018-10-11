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"Есть идея – предлагай": проект "#999" собирает мнения жителей Бреста
12.10.2018 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
“Есть идея – предлагай”: проект “#999” собирает мнения жителей Бреста, для того, чтобы улучшить публичные мероприятия в городе
С августа Агентство регионального развития “Дзедзіч” реализует проект “#999”. Его цель – генерирование новых идей, налаживание публичной дискуссии по современным формам проведения уличных праздников и встречи с организаторами крупных фестивалей, которые проходят в Беларуси.
В рамках проекта “#999” была создана рабочая группа, которая собирает идеи граждан и разрабатывает предложения к местным властям по улучшению качества городской культурного пространства. Ведь именно жители Бреста знают что нужно, чтобы мероприятия в их городе стали более интересными.
Высказать свои мнения и предложения (в том числе – анонимно) по поводу проведения уличных мероприятий, тем, достойных освещения во время празднования 1000-летия Бреста,
Дедлайн – 19 октября.
Организаторам проекта очень важно услышать, как можно больше жителей города: от подростков до людей пожилого возраста. Каждое мнение будет важным и уместным! Именно ваши ответы смогут повлиять на то, чтобы в Бресте появились городские праздничные мероприятия современных креативных форматов.
Проект “#999” начался в сентябре 2018 года историческим лекторием. В рамках проекта уже прошли три образовательные встречи с организаторами фестивалей “Stereo Weekend с Новым Радио”, “SPRAVA” и арт-пикника “Freaky Summer Party”. Впереди – еще две встречи. Следите за объявлениями на сайте и в группах Агентства регионального развития “Дзедзіч”.
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