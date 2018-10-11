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27 ноября – RASTRELLI CELLO QUARTET на сцене Брестского академического театра драмы

12.10.2018 21:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Виолончельный квартет под руководством Кирилла Кравцова в сопровождении симфонического оркестра Брестского академического театра драмы исполнит оригинальную программу «От Брамса до Битлз». В первое отделение концерта вошли произведения Петра Чайковского, Эдварда Грига, Иоганнеса Брамса, а во второе – аранжировки песен Джона Леннона и Пола Маккартни. Ведь на виолончели сыграть всё – от мадригала до фри-джаза.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59665.php

27 ноября – RASTRELLI CELLO QUARTET на сцене Брестского академического театра драмы

Rastrelli Cello Quartet – один из самых известных виолончельных квартетов в мире. Он был создан в 2002 году российским виолончелистом Кириллом Кравцовым и белорусским виолончелистом, и аранжировщиком Сергеем Драбкиным. К ним присоединились ученики Кирилла Михаил Дегтярёв и Кирилл Тимофеев.

В репертуар коллектива входят как аранжировки классической музыки, так и известных джаз, фолк и рок композиций. Их диски издаются в России, Германии и других европейских странах. В ноябре 2014 года диск «Малая Ленинградская Симфония» 4 недели продержался в десятке самых популярных альбомов в I-Tunes. Музыканты выступают с гастролями по всему миру, от Швейцарии и Румынии до Бразилии и Австралии.

Не пропустите настоящее событие в культурной жизни города!

В программе:

Давид Поппер «Тарантелла»
Петр Чайковский
«Andante Cantabile» из квартета №1
Эдвард Григ Три сцены из музыки «Пер Гюнт»
Похищение невесты — Жалоба Ингрид
Песнь Солвейг
В пещере горного короля 
Леннон-Маккарти
Фантазия на темы «Битлз» в аранжировке С.Драбкина и К.Кравцова
Yesterday-Things we said today-If I fell-
I say her stading there-Michelle-
Honey Pie-Dizzi miss Lizzi
Glen Miller Moonlight Serenade
Euday L.Bowman 12th Street Rad

 
 
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Виолончельный квартет под руководством Кирилла Кравцова в сопровождении симфонического оркестра Брестского академического театра драмы исполнит оригинальную...
 
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