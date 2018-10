27 ноября – RASTRELLI CELLO QUARTET на сцене Брестского академического театра драмы

Виолончельный квартет под руководством Кирилла Кравцова в сопровождении симфонического оркестра Брестского академического театра драмы исполнит оригинальную программу «От Брамса до Битлз». В первое отделение концерта вошли произведения Петра Чайковского, Эдварда Грига, Иоганнеса Брамса, а во второе – аранжировки песен Джона Леннона и Пола Маккартни. Ведь на виолончели сыграть всё – от мадригала до фри-джаза.



Rastrelli Cello Quartet – один из самых известных виолончельных квартетов в мире. Он был создан в 2002 году российским виолончелистом Кириллом Кравцовым и белорусским виолончелистом, и аранжировщиком Сергеем Драбкиным. К ним присоединились ученики Кирилла Михаил Дегтярёв и Кирилл Тимофеев.

В репертуар коллектива входят как аранжировки классической музыки, так и известных джаз, фолк и рок композиций. Их диски издаются в России, Германии и других европейских странах. В ноябре 2014 года диск «Малая Ленинградская Симфония» 4 недели продержался в десятке самых популярных альбомов в I-Tunes. Музыканты выступают с гастролями по всему миру, от Швейцарии и Румынии до Бразилии и Австралии.

В программе:



Давид Поппер «Тарантелла»

Петр Чайковский

«Andante Cantabile» из квартета №1

Эдвард Григ Три сцены из музыки «Пер Гюнт»

Похищение невесты — Жалоба Ингрид

Песнь Солвейг

В пещере горного короля

Леннон-Маккарти

Фантазия на темы «Битлз» в аранжировке С.Драбкина и К.Кравцова

Yesterday-Things we said today-If I fell-

I say her stading there-Michelle-

Honey Pie-Dizzi miss Lizzi

Glen Miller Moonlight Serenade

Euday L.Bowman 12th Street Rad